Рідні Єлизавети II вже прибули у Балморал: принц Гаррі летить окремо без Меган

На тлі погіршення самопочуття Єлизавети II у родинний маєток Балморал екстренно почали з'їжджатись усі її близькі родичі. Різні британські ресурси повідомляють, що деякі члени родини вже прибули у замок Балморал. Згодом має прибути принц Гаррі.

Про прибуття королівської родини повідомили у виданні CNN. Там повідомлялось, що близько 18:00 у шотландське місто неподалік замку Балморал прилетів приватний літак з рідними королеви: внуком принцом Вільямом, сином принцом Ендрю, молодшим сином принцом Едвардом та його дружиною Софі.

Важливо Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз

Британські ЗМІ повідомляли, що Кейт Міддлтон не приєдналася до принца Вільяма, вона з дітьми залишилася у Віндзорі. Зокрема принц Чарльз та його дружина Камілла одні з найперших прилетіли до хворої мами, і зараз син постійно перебуває з королевою.

Зараз відомо, що королівський кортеж вже прибув у Балморал. За кермом був помічений принц Вільям, поряд з ним – принц Ендрю, а на задніх сидіннях – граф та графиня Уессекські.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Щодо принца Гаррі, брата принца Вільяма та внука королеви, то він вирішив летіти у Шотландію окремо від інших членів королівської родини. Цього тижня він якраз перебував у Європі з Меган Маркл. Проте представник сім'ї повідомив, що попри сепаровані шляхи до Балморалу, Гаррі все узгоджує з іншими членами родини. Але деякі джерела британських ЗМІ вже повідомили, що принц Гаррі приїде до Шотландії один, без Меган Маркл. Невідомо, чи приєднається Меган пізніше. Наразі він їде у замок.



Принц Вільям та принц Гаррі з дружинами / Фото Getty Images

Наразі під замком Балморал, де перебуває хвора королева, збираються британці та очікують звісток. Також на тлі інформації про нездужання королеви сайт BBC змінив колір на чорний. Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл з'явився в ефірі BBC в чорному костюмі, а канал припинив свої регулярні передачі. Зараз він постійно висвітлює стан здоров'я королеви та веде пряму трансляцію з-під Балморалу.

До слова Якщо помре Єлизавета II: план дій у Великій Британії