"Галімі відмазки": як у мережі реагують на виправдання Єфросиніної та Полякової за російську

Днями вийшов новий випуск шоу Маші Єфросиніної та Олі Полякової "Взрослые девочки". Як до повномасштабної війни, так і зараз вони ведуть його російською, виправдовуючись тим, що у свої 43 роки лише вчать українську. За це їх "рознесли" в мережі.

Ні для кого не секрет, що в житті – вдома, між собою, за кадром – Оля Полякова та Маша Єфросиніна спілкуються російською. Українську вони нібито сумлінно вчать, але заговорити нею вільно ніяк не можуть.

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Чому Єфросиніна та Полякова досі ведуть "Взрослые девочки" російською мовою

Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фонтанують, у нас своя хімія. Це те, чому нам легше писати "Взрослых девочек" російською мовою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова,

– вирішили замість глядачів Єфросиніна та Полякова.

Ба більше, телеведуча вважає, що вони й так роблять багато для популяризації української мови – вона пише нею в інстаграмі, а Полякова нарешті почала випускати пісні.

"Ми обидві говоримо українською. Оля співає українські пісні, я повність перевела свій інстаграм, коли я можу виправити помилки, подумати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко повинні викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне та трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії", – виправдалася Маша Єфросиніна.

Ми розуміємо агресію, ми розуміємо, чому її так багато, бо російська мова викликає агресію, однак на цьому ми закриваємо цю тему й переходимо до запитань,

– зав'язала з мовним питанням телеведуча.

Як відреагували в мережі

Філологиня та блогерка Юлія Сливка написала Єфросиніній у коментарях: "Чому врешті не порвати з рускім міром, припинивши послуговуватись його питомою мовою? Чи бракує голодоморів і геноцидів? Прошу ідентифікуватись принаймні в публічній площині і говорити українською, ви упливовці. Здобудете значно більше, ніж утратите".

У своєму інстаграм-профілі з 62-тисячною аудиторією Юлія Сливка детальніше розібрала їхню "обґрунтовану" відмову від української мови. На її думку, зіркові подруги нівелюють зусилля сотень тисяч українців, які вирішили перейти на українську, і відкидають її на три століття назад, коли побутувало упередження з Москви, що українською не можна передати тонкі сенси та глибокі думки.

У час війни за національну ідентичність, коли винищують все українське як нацистське, а особливо культуру як таку, вони проголошують нормою рашистську, чим утверджують російську в Україні… Замість підтримати і задати тренд, вони кажуть: ну в принципі можна було й не переходити… Авжеж – це потребує зусиль і виходу з комфортної зони, тому краще знайти причину не вчити мову,

– розклала по поличкам Юлія Сливка.

Фоловерів Єфросиніної та Полякової теж обурюють їхні виправдання. Одні кажуть, що селебріті шукають відмазки, щоб не виходити з зони комфорту, інші взагалі відправляють їх у росію за паспортами: