"Єдині з Україною": Олена Зеленська подякувала Бріжит Макрон за підтримку

Перша леді України Олена Зеленська подякувала Бріжит Макрон за підтримку у такий нелегкий для нашої країни час. Французькі зірки об'єдналися під гаслом "Єдині з Україною" на концерті у знаковій паризькій залі Maison de la Radio.

Олена Зеленська зізналася, що одні з перших слів підтримки почула саме від першої леді Франції. Бріжит Макрон підтримала не лише словами, а й діями. Вчинила, як справжня подруга.

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Франція підтримує Україну

Відомі французькі виконавці об'єдналися в концерті "Єдині з Україною". Цю солідарність та віддану підтримку побачила вся Франція.

У прямому ефірі виступили Джейн Біркін, Паскаль Обіспо, Барбара Праві, Карла Бруні та багато інших артистів. У цей час глядачі через смс перерахували Україні 8 мільйонів євро! Цю підтримку використають для закупівлі медикаментів, одягу, організації прихистку для наших людей.

Баритон Національної опери України Андрій Бондаренко у супроводі Національного симфонічного оркестру Франції виконав гімн України, за яким прозвучала "Ода до Радості" – гімн Європи.

Моя подяка кожному у Франції, хто надіслав допомогу чи прийняв у себе українську родину. Ми відчуваємо, що ви поряд! І окрема подяка першій леді Бріжит Макрон. Вона особисто була вчора на цьому концерті,

– написала Зеленська.

Також фундація першої леді Франції надасть ще один мільйон євро на екстрену допомогу в українських лікарнях. За підтримки Бріжит Макрон та Міністерства охорони здоров'я Франції українські діти, що потребують шпиталізації і перебувають у найбільш постраждалих від агресії містах, тепер продовжать лікування у Франції.

Концерт "Єдині з Україною" у Франції / Фото з інстаграму Олени Зеленської

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Текст публікації Олени Зеленської:

Одні з перших слів підтримки були від неї. Від першої леді Франції – Бріжит Макрон. І не тільки слова, а й дії – справжня дружня підтримка.



Французькі зірки об'єдналися під гаслом "Єдині з Україною". Radio France et France television організували фантастичний концерт в знаковій паризькій залі Maison de la Radio. Цю солідарність і підтримку Україні почула й побачила вся Франція.



І поки у прямому ефірі у виконанні Джейн Біркін, Паскаля Обіспо, Барбари Праві, Карли Бруні та інших відомих виконавців звучали французькі хіти й класичні твори, глядачі через смс перерахували на допомогу Україні вісім мільйонів євро! Це не просто цифри – це майбутні медикаменти, одяг, прихисток для наших людей. Неймовірна підтримка від дружнього небайдужого народу.



Особлива емоція – виконання Андрієм Бондаренком – баритоном Національної опери України, у супроводі Національного симфонічного оркестру Франції, Національного гімну України, за яким прозвучала "Ода до Радості" – гімн Європи.

Моя подяка кожному у Франції, хто надіслав допомогу чи прийняв у себе українську родину. Ми відчуваємо, що ви поряд!



І окрема подяка першій леді Бріжит Макрон. Вона особисто була вчора на цьому концерті.



Крім того, фундація Бріжит Макрон оголосила про скерування ще одного мільйона євро на екстрену допомогу в українських лікарнях.



Завдяки підтримці першої леді Франції та Міністерству охорони здоров'я Франції українські діти, що потребують шпиталізації і перебувають у найбільш постраждалих від агресії містах, тепер продовжать лікування у Франції.



Позавчора група дітей прибула до Львова, щоб надалі отримати допомогу у французьких медзакладах. Сподіваюсь, уже скоро вони вирушать на лікування. Дякуємо, Франціє! Merci à nos amis français!



Vive la France! Vive l'Ukraine! Vive l'amitié franco-ukrainienne.