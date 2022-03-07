Єдина онлайн-оборона: українські блогери разом проти дезінформації

Інформаційний фронт – один з найважливіших сьогодні. Ворог намагається атакувати всюди, тому важливо протистояти. Блогерів закликають приєднатися до територіальної онлайн-оборони.

На Росії блокують незалежні ЗМІ та будь-які спроби висловити позицію щодо недопустимості війни. Поки українські військові захищають нашу землю на фронті, нам необхідно боротися у віртуальній війні. Боротися з фейками, пропагандою, повідомляє 24 канал.

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В Україні працює єдина онлайн-оборона

Мета онлайн-оборони – створення сильного об'єднання блогерів, які сприятимуть популяризації надійну та правдиву інформацію у медіапросторі. Це необхідно для перемоги на інформаційному фронті.

До "Територіальної онлайн-оборони" вже приєдналися понад 100 українських блогерів. Це число лише продовжує збільшуватися. Вони об'єдналися, щоб давати відсіч дезінформації.

Творці онлайн-оборони ставлять перед собою такі цілі:

об'єднати свої сили задля створення та розповсюдження якісного та правдивого контенту всіма мовами світу;

надавати посильну інформаційну підтримку тим, хто її потребує.

Якщо ви інфлюенсер та хочете приєднатися до боротьби — тисніть на посилання і приєднуйтеся до "Територіальної онлайн-оборони".

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