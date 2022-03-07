На России блокируют независимые СМИ и любые попытки высказать позицию по поводу недопустимости войны. Пока украинские военные защищают нашу землю на фронте, нам нужно бороться в виртуальной войне. Бороться с фейками, пропагандой, сообщает 24 канал.

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В Украине работает единая онлайн-оборона

Цель онлайн-обороны – создание сильного объединения блоггеров, которые будут способствовать популяризации надежной и правдивой информации в медиапространстве. Это нужно для победы на информационном фронте.

К "Территориальной онлайн-обороне" уже присоединились более 100 украинских блоггеров. Это число только продолжает увеличиваться. Они объединились, чтобы давать отпор дезинформации.

Создатели онлайн-обороны ставят перед собой следующие цели:

объединить свои силы для создания и распространения качественного и правдивого контента на всех языках мира;

оказывать посильную информационную поддержку нуждающимся.

Если вы инфлюэнсер и хотите присоединиться к борьбе, перейдите по ссылке и присоединяйтесь к "Территориальной онлайн-обороне".