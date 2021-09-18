Є слова правди, – партнер Нікітюк на "Танцях з зірками" прийшов на "Холостячку" заради піару

Український танцівник та партнер Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками" прибув на вечірку-знайомство з "Холостячкою" Златою Огнєвіч. Максим Єжов вибув з проєкту, адже співачка запідозрила, що хореограф прийшов на шоу заради піару.

17 вересня на екрани вийшов перший випуск романтичного шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч. Одразу 26 чоловіків намагалися здивувати й підкорити головну героїню проєкту. Серед них виявився Максим Єжов – танцівник і партнер Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками".

Радимо прочитати Холостячка 1 випуск: як чоловіки вражали Злату Огнєвіч на першій вечірці проєкту

Макс Єжов на "Холостячці"

Артист зайшов до зали, де були інші чоловіки, у масці. Він стояв збоку, а коли всередину увійшла Злата, то закружляв її у танці. Попри маску, співачка впізнала зіркового героя.

25-річний танцівник почав спілкування з іншими учасниками зухвало, що насторожило "Холостячку". Вона викликала його на розмову. Огнєвіч запідозрила, що танцівник прийшов заради піару, але він спершу це спростував.

Я шоумен, але я прийшов до Злати. Навіщо воно мені треба? Я медійний чоловік. Я входжу в топ найкращих танцюристів країни. Моя мета – реально побудувати відносини,

– сказав Макс.



Макс Єжов на "Холостячці" / Фото з інстаграму шоу

Все ж, розмова з "Холостячкою" в Єжова не склалась – артистка так і не змогла зрозуміти його наміри. Адже спершу хореограф сказав, що хоче змінити професію, але згодом розповів, що буде продовжувати діяльність танцівника.

"То він розповідає, що кидає кар'єру артиста заради кар'єри дипломата, то каже, що ледь відпросився у Полякової на це шоу. Загалом, його кидає з боку в бік. Мені здається, що він не готовий боротися за моє серце", – вважає Огнєвіч. Зірка вирішила, що йому варто покинути проєкт.

Чи прийшов Макс Єжов заради піару.

Після новини про вибуття танцівника з "Холостячки", Максим вирішив відповісти на запитання підписників в інстаграмі. Там його запитали, чи справді він прийшов на проєкт заради піару. Єжов сказав, що не буде це заперечувати.

"Як зважився? Чому ні? Чому б не спробувати. Чому просто піар? Злата досить симпатична дівчина, але тут є слова правди, тому не буду заперечувати повністю", – розповів хореограф.