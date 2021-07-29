Яскраві кольори та сміливі поєднання: розкішні образи Лілії Ребрик у штанних костюмах

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик майже щодня ділиться з прихильниками фото, на яких демонструє різноманітні образи. Для виходів у світ вона часто приміряє штанні костюми, які мають неймовірний вигляд. Добірку найкращих аутфітів дивіться на Showbiz 24.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик активно бере участь у зйомках. Тому зірці важливо мати елегантний вигляд та одягатися стильно. Трендові штанні костюми – бездоганний варіант для відвідин світських заходів, романтичних побачень чи звичайних прогулянок. Актриса часто приміряє саме такі варіанти вбрання.

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Лілія Ребрик зазвичай обирає універсальні моделі, які будуть зручними та водночас вишуканими. Зазвичай знаменитість поєднує топ, жакет та штани одного кольору – ніжно-рожевого, чорного, білосніжного, лимонного. Однак цього літа вона також вразила образом у смугастому костюмі, а також показувала трендові поєднання відтінків.

Часто телеведуча обирає жакет-кімоно – він подовжений і має пояс, що акцентує на талії. Лілія Ребрик закликає не відмовлятися і від костюмів з принтами, які мають по-особливому ефектний вигляд.

Зазвичай акторка поєднує вбрання з туфлями-човниками на підборах, які обирає в тон до вбрання. Найважливішим аксесуаром для зірки є сережки. Лілія Ребрик прикрашає вуха масивними підвісками, однак сережки-камінці будуть вдалими для більш стриманих look. Сумочки не обов'язково повинні бути одного кольору з костюмом, але вони також гарно доповнять аутфіт. Пропонуємо переглянути, як Лілія Ребрик одягає штанні костюми.

Найкращі образи Лілії Ребрик у штанних костюмах