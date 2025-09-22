Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Ярослава Грубича.

Дивіться також Встати з ліжка було важко, – син Грубича показав, який вигляд мав після важкого поранення

2 months after alive (2 місяці після того, як вижив – Showbiz 24). Ми вижили, щоб злитися, а не сумувати. Ми вижили, щоб готуватися до майбутньої битви. Ми вижили, щоб мститися за загиблих братів. Щоб наше нове покоління знало правду, а сучасне – не втрачало бойовий дух. 21.07.25 – брати,
– підписав фото син Костянтина Грубича.

Син Костянтина ГрубичаЯрослав Грубич / Фото з його інстаграму

Ярослав ГрубичЯрослав Грубич після поранення / Фото з його інстаграму

Ярослав ГрубичЯрослав Грубич під час реабілітації / Фото з його інстаграму

У коментарях під дописом українці дякують Ярославу за захист країни й підтримують його:

  • "Ваша сила духу вражає".
  • "Ярославе, ви справжній герой!"
  • "Сил вам і дуже дякую".
  • "Захоплююсь, неймовірний".

До речі! Нещодавно Ярослав Грубич показав, як тренується у залі. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував світлину, де висить однією рукою на турніку і згинає ноги під кутом 90 градусів.

Ярослав Грубич отримав поранення: головне

  • 24 липня Ярослав Грубич повідомив, що втратив кінцівку на фронті.

  • Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, що військовий отримав поранення, коли разом з побратимами потрапив під обстріл: "Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов".

  • 20 серпня, у свій день народження, Костянтин Грубич відкрив збір на реабілітацію сина. Конкретної суми наразі немає. Долучитися до допомоги ще може кожен охочий – ось посилання на банку.