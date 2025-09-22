Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Ярослава Грубича.

2 months after alive (2 місяці після того, як вижив – Showbiz 24). Ми вижили, щоб злитися, а не сумувати. Ми вижили, щоб готуватися до майбутньої битви. Ми вижили, щоб мститися за загиблих братів. Щоб наше нове покоління знало правду, а сучасне – не втрачало бойовий дух. 21.07.25 – брати,

– підписав фото син Костянтина Грубича.

Ярослав Грубич / Фото з його інстаграму

Ярослав Грубич після поранення / Фото з його інстаграму

Ярослав Грубич під час реабілітації / Фото з його інстаграму

У коментарях під дописом українці дякують Ярославу за захист країни й підтримують його:

"Ваша сила духу вражає".

"Ярославе, ви справжній герой!"

"Сил вам і дуже дякую".

"Захоплююсь, неймовірний".

До речі! Нещодавно Ярослав Грубич показав, як тренується у залі. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував світлину, де висить однією рукою на турніку і згинає ноги під кутом 90 градусів.

