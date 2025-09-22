Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Ярослава Грубича.
2 months after alive (2 місяці після того, як вижив – Showbiz 24). Ми вижили, щоб злитися, а не сумувати. Ми вижили, щоб готуватися до майбутньої битви. Ми вижили, щоб мститися за загиблих братів. Щоб наше нове покоління знало правду, а сучасне – не втрачало бойовий дух. 21.07.25 – брати,
– підписав фото син Костянтина Грубича.
У коментарях під дописом українці дякують Ярославу за захист країни й підтримують його:
- "Ваша сила духу вражає".
- "Ярославе, ви справжній герой!"
- "Сил вам і дуже дякую".
- "Захоплююсь, неймовірний".
До речі! Нещодавно Ярослав Грубич показав, як тренується у залі. На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував світлину, де висить однією рукою на турніку і згинає ноги під кутом 90 градусів.
Ярослав Грубич отримав поранення: головне
24 липня Ярослав Грубич повідомив, що втратив кінцівку на фронті.
Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, що військовий отримав поранення, коли разом з побратимами потрапив під обстріл: "Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов".
20 серпня, у свій день народження, Костянтин Грубич відкрив збір на реабілітацію сина. Конкретної суми наразі немає. Долучитися до допомоги ще може кожен охочий – ось посилання на банку.