Від репера до командира підрозділу: як Yarmak став до лав ЗСУ та захищає Україну

Український репер Yarmak з початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ. Зараз він став командиром підрозділу операторів БПЛА. Як від артиста Yarmak став українським захисником – далі.

Ще до 24 лютого Yarmak прийшов у військкомат, де залишив свої контакти, а ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення потренувався тримати в руках зброю, пише 24 Канал. Він не тільки вважав, що повномасштабна війна можлива, але й стверджував, що тільки чудо може врятувати Україну від війни.

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Як Yarmak став на захист країни

У сам день початку великої війни репер прийшов у військкомат та почав навчатися військової справи. За словами Yarmak, йому доводилось вступити у ЗСУ завдяки зв'язкам. Він доволі часто виходив на зв'язок та записував відео, щоб підбадьорювати українців.

Влітку Yarmak долучився до створення "Культурного десанту" разом з Колею Сєргою, Сашею Чемеровим, Женею Галичем. Музиканти їздили по передових позиціях, шпиталях, деокупованих містах та підтримували піснями й віршами українських захисників.



Yarmak / Фото з інстаграму Yarmak

У жовтні репер розповів, що визначив для себе кілька напрямків своєї діяльності: проєкт "Культурний десант", написання пісень та навчання аеророзвідки.

Зараз відбувається історична подія. Ми можемо вперше за останні 350 років звільнити нашу країну в повному розумінні цього слова. Здобути справжню свободу. Це і велике горе, і великий шанс. Заради цього я готовий воювати, захищати свою країну,

– казав Yarmak.

Вже через рік, у вересні 2023 Yarmak повідомив, що перевівся в інший полк та став командиром – керівником підрозділу керування дронами. Це важлива та відповідальна посада для захисника, адже він керуватиме 28 бійцями.

Yarmak продовжує свою роботу та інколи показує кадри з фронту у соцмережах. Нещодавно йому виповнилося 32 років – артист відсвяткував дату зі шматком вафельного торта.



Yarmak / Фото з інстаграму Yarmak

Чим Yarmak був відомий до великої війни

До повномасштабного вторгнення Yarmak знали як відомого українського репера. Він займався музикою з 12 років, а вже у 20 років почав публікувати перші треки та хіти. Кліп на пісню "Сердце пацана" був одним з найпопулярніших серед російськомовних виконавців.

Yarmak не був аполітичним: він брав активну участь у Революції Гідності. У лютому 2014 року репер спільно з MC Tof (Андрій Тофецький) презентував знамениту на пісню "22", яку перевипустив українською у 2022. Знаковими роботами також є трек "Воїн", випущений у 2018 зі Світланою Тарабаровою, кліп на пісню "Потрібен живим".

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