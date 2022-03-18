Японська принцеса Айко підтримала українців: "Моє серце розбивається через втрати в Україні"

Донька імператора Японії Нарухіто – Айко висловила свою підтримку народові України у складний час війни з російськими окупантами.

У важкий час війни Україну та її жителів підтримує цілий світ. Нещодавно з підбадьорливими словами виступила молода японська принцеса Айко. На пресконференцій дівчина поділилась, що дуже схвильована ситуацією в нашій країні.

Актуально Співачка Шер готова прийняти вдома українських біженців

Принцеса Айко є єдиною донькою японського імператора Нарухіто. 17 березня у неї відбулась перша пресконференція, де дівчина нагадала світові про війну в Україні. Айко наголосила, що дуже вірить у мир й у те, що люди скоро порозуміються.

Я відчуваю, що моє серце розбивається через втрату багатьох дорогоцінних життів в Україні,

– емоційно розповіла принцеса.

Фото принцеси з пресконференції ви можете переглянути тут.

До слова, вже надзвичайно багато світових знаменитостей підтримало українців у боротьбі з російськими загарбниками. Зірки не лише надсилають в Україну гуманітарну й матеріальну допомогу, а й закликають усіх небайдужих долучатись до волонтерства й допомоги жителям України.