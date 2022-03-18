В тяжелое время войны, Украину и ее жителей поддерживает весь мир. Недавно с ободряющими словами выступила молодая японская принцесса Айко. На пресс-конференции девушка поделилась, что очень взволнована ситуацией в нашей стране.

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Принцесса Айко является единственной дочерью японского императора Нарухито. 17 марта у нее состоялась первая пресс-конференция, где девушка напомнила миру о войне в Украине. Айко подчеркнула, что очень верит в мир и в то, что люди скоро найдут общий язык.

Я чувствую, что мое сердце разбивается из-за потери многих драгоценных жизней в Украине,

– эмоционально рассказала принцесса.

Фото принцессы с пресс-конференции вы можете посмотреть здесь .