Популярну блогерку підловили на брехні на шоу "Супермама": у чому її звинувачують

Українську блогерку Яну Догу звинуватили у брехні на популярному шоу "Супермама". Це пов'язано з її заробітками у соціальних мережах.

Яна Дога має чимало підписників у соцмережах. Зокрема, в інстаграмі за нею стежать 540 тисяч підписників, а у тіктоці – більше, ніж 11 мільйонів осіб.

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Відома блогерка оскандалилась на шоу "Супермама"

Дівчина взяла участь в одному з випусків популярного проєкту "Супермама" на телеканалі "СТБ". Вона зізналась про те, що добре заробляє блогерством. Дога поділилась, що придбала собі Porsche та згодом хоче купити синові квартиру.

Інші матусі запитали у Яни, скільки вона заробляє на місяць. Дога зазначила, що в інстаграмі її заробіток сягає 30-50 тисяч доларів. Тоді як в тіктоці дівчина отримує майже 20 тисяч доларів. Блогерка сказала, що зареєстрована як ФОП третьої групи.

Порахувавши її заробітки, одна з учасниць Вікторія дійшла до висновку, що Яна каже неправду. Зокрема, або вона не сплачує усіх податків, або обманює про свої статки. Річ у тім, що обмеження на ФОПі в рік становлять 8 мільйонів гривень. Тоді як заробітки блогерки перевищують цю суму в чотири рази.

Дога відповіла, що доходи у неї можуть відрізнятися кожного місяця, тож заробітки не є сталими.

Я не заробляю 80 тисяч доларів кожен місяць. 30-50 тисяч,

– зазначила Яна.

На думку блогерки, суперниці не було до чого причепитися й та вирішила взятися за податки. Яна назвала іншу учасницю "тупою" та наказала вийти з її квартири.

Як відреагували глядачі програми

Користувачів мережі обурила поведінка Яни на шоу, а також її хизування своїми доходами. Вони вважають це недоречним у воєнний час.

"Віка з податками їх просто взула. Ухилянти. Найкращий захист – це напад".

"Яна – найогидніша учасниця шоу за всю історію. І, звісно, вона скаже, що глядачі таке пишуть, бо заздрять їй".

"На цю Яну огидно дивитись. Хто їй вбив в голову, що така поведінка та ставлення до людей – це круто".

"Віка – молодець, що схопила за дупу цих "підприємців". Маю надію, що податкова за них візьметься".

"Вважаю недоречним те, як Яна хизувалася своїми прибутками у той час, коли в країні війна. Вона справляє враження зверхньої, хамовитої та нестриманої людини. Гидко дивитися".

"Яна розчарувала хамством. А приховувати гроші від податкової в час війни – це чергове дно, яке можна пробити".

Знайшлися й ті глядачі, яким не сподобався вибір учасниць для програми. На їхню думку, жодна з мам не заслуговувала на перемогу.