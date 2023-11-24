Яна Дога має чимало підписників у соцмережах. Зокрема, в інстаграмі за нею стежать 540 тисяч підписників, а у тіктоці – більше, ніж 11 мільйонів осіб.
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Відома блогерка оскандалилась на шоу "Супермама"
Дівчина взяла участь в одному з випусків популярного проєкту "Супермама" на телеканалі "СТБ". Вона зізналась про те, що добре заробляє блогерством. Дога поділилась, що придбала собі Porsche та згодом хоче купити синові квартиру.
Інші матусі запитали у Яни, скільки вона заробляє на місяць. Дога зазначила, що в інстаграмі її заробіток сягає 30-50 тисяч доларів. Тоді як в тіктоці дівчина отримує майже 20 тисяч доларів. Блогерка сказала, що зареєстрована як ФОП третьої групи.
Порахувавши її заробітки, одна з учасниць Вікторія дійшла до висновку, що Яна каже неправду. Зокрема, або вона не сплачує усіх податків, або обманює про свої статки. Річ у тім, що обмеження на ФОПі в рік становлять 8 мільйонів гривень. Тоді як заробітки блогерки перевищують цю суму в чотири рази.
Дога відповіла, що доходи у неї можуть відрізнятися кожного місяця, тож заробітки не є сталими.
Я не заробляю 80 тисяч доларів кожен місяць. 30-50 тисяч,
– зазначила Яна.
На думку блогерки, суперниці не було до чого причепитися й та вирішила взятися за податки. Яна назвала іншу учасницю "тупою" та наказала вийти з її квартири.
Як відреагували глядачі програми
Користувачів мережі обурила поведінка Яни на шоу, а також її хизування своїми доходами. Вони вважають це недоречним у воєнний час.
- "Віка з податками їх просто взула. Ухилянти. Найкращий захист – це напад".
- "Яна – найогидніша учасниця шоу за всю історію. І, звісно, вона скаже, що глядачі таке пишуть, бо заздрять їй".
- "На цю Яну огидно дивитись. Хто їй вбив в голову, що така поведінка та ставлення до людей – це круто".
- "Віка – молодець, що схопила за дупу цих "підприємців". Маю надію, що податкова за них візьметься".
- "Вважаю недоречним те, як Яна хизувалася своїми прибутками у той час, коли в країні війна. Вона справляє враження зверхньої, хамовитої та нестриманої людини. Гидко дивитися".
- "Яна розчарувала хамством. А приховувати гроші від податкової в час війни – це чергове дно, яке можна пробити".
Знайшлися й ті глядачі, яким не сподобався вибір учасниць для програми. На їхню думку, жодна з мам не заслуговувала на перемогу.
- "Всі – хороші по-своєму (з іронією відреагував користувач)".
- "Найкрінжовіше, що бачила за всі випуски. Цей випуск має слугувати прикладом, як не треба поводити себе на камеру, поринати в роботу, підтримувати шкідливі бажання дитини та придумувати дітям діагнози, коли сама не може зв'язати 2 слова".
- "У цьому сезоні перша четвірка, де жодна з учасниць на роль переможниці не дотягує".
- "Це шоу стало таке награне та огидне".
- "Згідна з коментарями багатьох, що серед цієї четвірки немає тих, хто хоча б трішечки міг претендувати на перемогу. Сумно те, що вони не хочуть зізнаватися у своїх помилках".