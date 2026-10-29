Яку музику слухає Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук зізнався, які українські пісні слухає / 24 Канал
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук показав, які українські артисти є в його плейлисті.
Музикант не приховує своєї любові до пісень 90-х, яка сформувала його музичний смак.
Які українські та світові виконавці є улюбленцями Вакарчука й сьогодні?
Однією з композицій, яку музикант особливо виділяє, стала "Ой, лихо" гурту "Брати Гадюкіни". За словами Вакарчука, за іронічною подачею ховається дуже якісна музична робота.
Якщо не слухати весь цей стьоб, а слухати просто пісню, ну вона дуже стильно зроблена. Басова партія, як звучать синтезатори
"Брати Гадюкіни" – "Ой, лихо": слухати онлайн
Не менш важливе місце у його добірці займає "Ти втретє цього літа зацвітеш" гурту "Плач Єремії". Він зізнався, що у захваті від голосу Тараса Чубая.
"Плач Єремії" – "Ти втретє цього літа зацвітеш": слухати онлайн
Також Вакарчук часто повертається до творчості "Скрябіна", зокрема пісень Train, "Мова риб" і "Птахи".
"Скрябін" – Train: слухати онлайн
А серед композицій "Воплів Відоплясова" йому подобаються треки "Музіка" та "Країна мрій".
"Воплі Відоплясова" – "Країна мрій": слухати онлайн
Окремо Вакарчук згадав британський гурт Fleetwood Mac. За його словами, культовий альбом Rumours він по-справжньому відкрив для себе вже у дорослому віці завдяки доньці Діані.
Саме вона запропонувала йому послухати композицію The Chain. Нині цей альбом є одним із найцінніших у музичній колекції Святослава.
Fleetwood Mac – The Chain: слухати онлайн
Він додав, що саме українська музика 90-х навчила його не боятися експериментувати та мислити ширше у власній творчості.
Вся ця музика мене надихала виходити за рамки. Хочу сказати, що дуже важливо розуміти контекст. Більшість музики, яка була в 90-ті, була зовсім іншою. Завдяки цим артистам, я думаю, великою мірою вони на нас всі повпливали. Хтось більше, хтось менше
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