Якщо його знищать, буду підіймати з попелу, – ONUKA з жалем згадує про свій будинок в Чернігові

Українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) народилась у Києві, але вся її сім'я – у Чернігові. У неї залишився чудовий родинний маєток, в якому співачка планувала святкувати свій день народження. Але всі плани зруйнувала війна, як і її рідне місто.

У дерев'яного будинку з різьбленням – 100-річна історія. Саме там народився і зростав дідусь артистки – Олександр Шльончик, чернігівський майстер музичних інструментів.

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Останній рік ONUKA з чоловіком Євгеном займалась реставрацією маєтку, планувала там навіть жити і відкрити музей дідуся з майстернею. Жінка зізнається, що хоча вона киянка за місцем народження, але Чернігів – "це її місто, бо там її дім". Маєток пережив найстрашніші Перші та Другу світові війни, тому вірить, що вистоїть і в російсько-українській війні.

Наш будинок багато чого бачив, багато чого натерпівся. І, я думаю, що не просто так стільки десятиліть ми наповнювали його мистецтвом, любов’ю до свого краю, звуками музичних інструментів, думаю, це просто так не проходить. І якщо навіть його знищать, я буду підіймати його з попелу,

– заявила співачка.

За її словами, сусідні будинки в Чернігові навколо маєтку вже обстріляли, сусіди виїхали. Але їхній будинок стоїть.

"Якщо будинок буде цілий після закінчення війни, перше, що я зроблю – я переїду. Якщо він буде нецілий, я буду планувати, як його реставрувати знову, але я сподіваюся, що він вистоїть. Я планую повернутися і максимально допомагати відродженню Чернігова, я думаю, що в цьому взагалі буде моя місія на найближчі роки", – констатує артистка.



ONUKA з бабусею у родинному маєтку / Фото з особистого архіву співачки