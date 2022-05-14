Якщо на Євробаченні переможе Kalush Orchestra: 3 варіанти проведення наступного конкурсу

У ніч проти 15 травня Європа дізнається ім'я нового переможця пісенного конкурсу Євробачення. Перед фіналом букмекери оновили свої прогнози і шанси України на тріумф зросли до 60%.

Країна-переможець конкурсу разом з тріумфом отримує право проведення наступного Євробачення. Відповідно, якщо Kalush Orchestra переможуть, наша країна втретє отримає право провести конкурс у себе. Однак з огляду на війну в багатьох українців та й навіть європейців виникає питання – як це відбуватиметься.

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Проведення Євробачення в Україні

Стандартний сценарій – Україна прийме Євробачення 2023. Тут навіть є два варіанти принципу вибору міста-господаря конкурсу – те, яке не постраждало або майже не постраждало унаслідок воєнних дій (серед користувачів найчастіше фігурує варіант проведення конкурсу у Львові), або те, яке серйозно постраждало, однак його вдалося відновити.

Навіть мер Калуша – рідного міста фронтмена гурту Kalush Orchestra Олега Псюка – заявив, що місто готове прийняти конкурс, хоч чимало людей відзначає, що воно занадто мале для такого заходу. Однак тут варто зазначити, що у 1993 році Євробачення приймало містечко Мілстріт в Ірландії, населення якого всього лише 1 500 осіб.

Так, Мілстріт приймав Євробачення, коли кількість учасників ледве перевалювала за 20 і було багато нюансів, однак конкурс відбувся. Причому цілком успішно для Ірландії, яка на той момент перемогла вдруге поспіль.

Такий сценарій найбільш ймовірний за умови перемоги України у війні уже влітку. Чим швидше почнеться відбудова України – тим більше варіантів місця проведення наступного конкурсу.

Україна може відмовитися від проведення конкурсу

Євробачення – конкурс, який хоч і триває всього тиждень, але підготовка до нього тривала. Від осені Європейська мовна спілка спільно з мовником країни-організатора працюють над цим. Спершу обирають місце проведення, потім вирішують фінансові, технічні та низку інших питань.

В Україні, на жаль, досі триває повномасштабна війна. Спрогнозувати точний час її завершення – неможливо, адже ситуація змінюється постійно. Сумнівів у перемозі нашої держави немає, однак залишається лише питання – коли.



Kalush Orchestra на сцені Євробачення у Турині / Getty Images

З логічних причин, якщо бойові дії триватимуть до осені – Україна не зможе провести конкурс. Загроза ракетних ударів, на жаль, є по всій країні, а гарантій нашої перемоги у війні і повного завершення бойових дій до початку активної підготовки конкурсу ніхто дати не може.

Хтось може провести конкурс замість України

Є багато різних чуток про переговори з різними країнами щодо проведення наступного Євробачення у випадку, якщо після перемоги Україна не зможе цього зробити.

Наприклад, мер Стокгольма Анна Кеніг уже сконтактувала з українським послом у Швеції й повідомила йому про те, що місто готове прийняти конкурс, якщо наша країна не зможе цього зробити.

Крім того, запропонувати провести конкурс можуть одній із країн "Великої п'ятірки" – Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії та Німеччині. Цікаво, що серед них найдовше без Євробачення Іспанія – вперше і поки що востаннє конкурс там проходив у далекому 1969 році.

В історії конкурсу уже були подібні випадки

Можливо, комусь здасться це дивним, але у випадку відмови від проведення конкурсу ми не станемо, скажімо так, "першовідкривачами". Правила пісенного конкурсу змінювалися протягом усієї його історії, починаючи з 1956. Наприклад, у перші роки існування Євробачення такого правила, як проведення наступного конкурсу країною-переможцем не було. Єдиний нюанс – у випадку відмови України від проведення Євробачення це стане першою в історії конкурсу, коли переможець відмовляється від цього права через війну.

Однак після появи правила, згідно з яким країна-переможець отримує право провести конкурс у себе, було кілька випадків, коли від цього відмовлялися:

У 1971 право на проведення наступного Євробачення отримало Монако. Однак у князівстві не знайшлося арени, яка б змогла прийняти конкурс, тому Монако відмовилося. Конкурс провели у Великій Британії.

У 1973 році Люксембург здобув другу поспіль перемогу, тому від права приймати конкурс ще раз там відмовилися. Тому Євробачення знову переїхало до Великої Британії.

У 1979 році аналогічна ситуація трапилася з Ізраїлем. Від проведення конкурсу ще раз країна відмовилася, тому у 1980 році Євробачення прийняли Нідерланди.

Однак випадок з Ізраїлем унікальний. По-перше, на організацію Євробачення 1979 країна витратила чималі кошти на безпекові заходи для іноземних делегацій з огляду на арабо-ізраїльський конфлікт, тому уряд відмовився фінансувати проведення ще одного конкурсу.

Після того, як Нідерланди погодилися провести Євробачення замість Ізраїлю. Однак дата фіналу Євробачення припала на День пам'яті – траурний в Ізраїлі день. Тому вперше в історії Євробачення, переможець попереднього конкурсу не лише відмовився від проведення, але й від участі.



Kalush Orchestra на сцені Євробачення у Турині / Фото EBU

У тексті присутня суб'єктивна думка та власний погляд автора на питання організації наступного конкурсу Євробачення у випадку перемоги наших представників.

Попри те ми бажаємо українським представникам Kalush Orchestra перемоги у великому фіналі. Віримо у те, що українська музика тріумфуватиме на конкурсі цього року! Віримо у те, що Євробачення відбудеться у мирній Європі, або й під мирним небом України.