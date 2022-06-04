Після тріумфу друзів Kalush: Христина Соловій натякнула, коли піде на Євробачення

Христина Соловій зізналася, що на Нацвідбір Євробачення її кличуть сім років, з моменту дебюту на великій сцені. Якщо раніше вона була категорично проти, то зараз готова позмагатися. Можливо, навіть 2023-го.

В інтерв'ю "Футбол 24" Христина Соловій розповіла, що на початку сольної кар'єри не вважала Євробачення своїм конкурсом, адже вона не стільки вокалістка, скільки авторка та виконавиця власних пісень. Однак після перемоги Kalush Orchestra 29-річна артистка відчуває у собі сили репрезентувати Україну на весь світ.

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Христина Соловій про свою участь у Євробаченні

Як і всі музиканти, Соловій усвідомлює, що Євробачення – це конкурс пісні, тож якщо до Нацвідбору 2023 року напише щось вартісне, обіцяє спробувати себе.

Написати класну пісню – недостатньо. Потрібно, щоб вона сподобалася всій Європі, репрезентувала твою країну і так далі. Словом, повинно збігтися кілька факторів… Якщо відчую, що написала щось достойне цього конкурсу, то, звичайно, подам свою кандидатуру. Можливо, навіть наступного року,

– заявила Христина Соловій.

"У цьому плані я дуже прискіплива і ніколи не вдягаю на себе те, що мені не підходить за розміром", – алегорично додала співачка.

Як Соловій відреагувала на заклик Kalush про "Азовсталь"

Зараз Христина Соловій їздить світом з благодійними концертами й помічає, що європейці досі не усвідомлюють, що "українці своєю кров'ю стримують ворога і є щитом для всієї Європи". Тож слова Олега Псюка про порятунок бійців "Азовсталі" зі сцени Євробачення-2022 її зачепили.

Було б неочікувано, якби він цього не зробив… Люди, які живуть абсолютно спокійним життям, не дають собі відліку, що таке війна у XXI столітті. Тож з боку Kalush це було суперпотрібно, суперкруто. Він молодець. Я рада, що йому вистачило духу для цього вчинку,

– висловилася співачка.

, Kalush та Христина Соловій – друзі. У вересні 2021 року вони заспівали в дуеті – випустили проникливий трек

Вона зізналася, що на концерті в Брюсселі теж закликала світ до екстракції з "Азовсталі", але телеканал і сайт Єврокомісії, які здійснювали пряму трансляцію заходу, не дали цього в ефір.

"Я була пригнічена і просто розчавлена емоційно, адже ці слова були набагато потрібнішими, ніж сам концерт. Відчула певне безсилля", – пригадала Христина Соловій.

Христина Соловій на концерті в Брюсселі: відео