"Який від мене толк у ЗСУ": Тимур Мірошниченко пояснив, чому не пішов воювати

Тимур Мірошниченко не єдиний з шоу-бізу, хто не взяв до рук зброю. Однак через робочі виїзди до Німеччини та Польщі його хейтять чи не найбільше. Він пояснив, що не пішов ані в тероборону, ані в ЗСУ, бо ніколи не тримав у руках зброю.

36-річний Тимур Мірошниченко ані багатодітний батько, ані студент іноземного вишу, тож виїжджати з України на час воєнного стану не може. Однак ведучий веде боротьбу на культурному фронті, тому заради його появи на благодійних заходах у Польщі та Німеччині уряд зробив виняток. На такі поблажки бурхливо реагують соцмережі. У коментарях ведучому закидають, щоб йшов воювати.

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Чому Тимур Мірошниченко не пішов у ЗСУ

Піти звісно можна, але від мене толку в ЗСУ... Мені здається, я тільки заважатиму. Навіть в університетські роки, коли у нас були стрільбища й нам видавали автомат Калашникова з трьома патронами, навіть того дня я був у відрядженні і не стріляв. Я жодного разу не стріляв зі зброї,

– зізнався Тимур Мірошниченко.

Водночас телеведучий додає: "Якщо буде потреба, то всі будуть проходити вишкіл, і всі будуть захищати країну, я в цьому не сумніваюся".

Однак Мірошниченко вважає, що поки українська армія справляється й без нього. Він натомість виїжджає за кордон – на телемарафон Save Ukraine та матч Динамо – Легія у Варшаві – і збирає для них гроші.

"Плюс-мінус під сотню мільйонів гривень ми зібрали на проєктах, де я брав участь. Мені здається, це непоганий результат. Я це називаю культурна дипломатія, коли ми їдемо та робимо те, що можемо робити добре і тим самим гроші заробляємо для країни, для ЗСУ", – наголошує шоумен.

у дружини Тимура Мірошниченка Інни така ж позиція: "Я не розумію, яка від нього користь , коли він сидить у Києві не в прямому ефірі на роботі і нічого не робить".

Крім того, він переконаний, що не менш важливо – підтримувати іскру інтересу до України, робити все, щоб світ не звикав до війни. За словами Мірошниченка, навіть українці, які виїхали в перші дні й не чули вибухів, починають забувати про напад Росії, а європейці й поготів.

Що говорити про Європу, де життя мирне і стабільне, тільки ціни підскочили на бензин, дизель і продукти. Людям треба пояснювати, чому. Щоб вони не сказали, що це все через українців. Ні, це не через українців, а через росіян, які напали на Україну і роблять усі ті жахіття, тож така ціна,

– думає телеведучий.