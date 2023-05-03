Корона, сережки й намисто: у яких коштовних прикрасах королева Камілла з'явиться на коронації

Букінгемський палац ще не оголосив про прикраси й коштовності, в яких королева-консорт Камілла постане на коронації. Та, вочевидь, на ній буде безліч цінних речей, що носили її попередниці.

На коронації 6 травня королеву-консорт Каміллу офіційно проголосять королевою – її титул вживатиметься без приставки. Ймовірно, після коронування Чарльза III архієпископ Кентерберійський намастить її голову святою олією та покладе корону. Прикраси Камілли відіграватимуть важливу роль й відображатимуть історію монархії.

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Якою буде корона

Корона вже офіційно затверджена Букінгемським палацом. Це буде корона королеви Марії, виготовлена будинком Garrard. Вперше в історії не будуть замовляти новий виріб, але трохи його видозмінять.

Зокрема, додадуть діаманти Cullinan III, IV і V, які належали покійній королеві Єлизаветі II. Можливо, Камілла забажає прибрати дуги з корони, щоб одягнути її як тіару.



Корона / Фото Royal Collection Trust

Коронаційне намисто

Камілла може одягнути намисто, виготовлене для королеви Вікторії у 1858 році. Його одягали на коронацію королеви Олександра, Марія та Єлизавета II. Це кольє з 25 коштовних каменів з підвіскою вагою 22,48 карата, відомою як Лахорський діамант.

Коронаційне намисто / Фото Royal Collection Trust

Є ще один варіант намиста – антикварне діамантове кольє, яке подарував Георг VI дружині Єлизаветі. Коли вона померла, коштовність успадкувала Єлизавета II та передала його Каміллі. Нинішня королева-консорт одягала його для офіційного портрета на 60-річчя та на державний банкет у 2008 році. Кількість діамантів скоротили з 40 до 31.



Коронаційне намисто / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Коронаційні сережки

Для королеви Вікторії свого часу виготовили коронаційні сережки: їх часто носила вона сама, згодом королева Марія та королева Єлизавета II.



Коронаційні сережки / Фото Getty Images

Коронаційна каблучка

І суверену, і королеві під час коронації вручать каблучку, що є символом "одруження" і єдності з народом. Ймовірно, Каміллі вручать прикрасу від Rundell, Bridge & Rundell. Каблучку виготовили для королеви Аделаїди у 1834 році. З того часу його носили всі королеви.

За традицією, головним каменем у прикрасі є рубін. Він у золотій оправі, оточений 14 діамантами та іншими рубінами.



Коронаційна каблучка / Фото Royal Collection Trust

Ще один варіант – каблучка королеви Вікторії. Свого часу монархиня з труднощами одягла прикрасу, що була значно меншого розміру.

Браслети

Можливо, королева Камілла забажає доповнити коронаційний образ браслетами з чотирма рядами діамантів.