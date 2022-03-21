Які ж вони нелюди, – Ірина Федишин емоційно відреагувала на обстріл мітингувальників у Херсоні

21 березня окупанти в Херсоні обстріляли мешканців, які вийшли на мирний антивоєнний мітинг. Співачка Ірина Федишин відреагувала на цей інцидент, назвавши орків справжніми нелюдами. Українців закликала бути обережними та берегти себе.

Ірина Федишин залишається у рідному Львові, де разом з дітьми приєднується до волонтерства. Артистка емоційно реагує на всі події, які відбуваються в різних містах України.

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Ірина Федишин про обстріли в Херсон

Російські окупанти намагаються закріпити владу на тимчасово окупованих територіях, однак місцеві жителі не перестають виходити на мітинг та наголошувати на тому, що армія Росії прийшла на українські землі з війною.

21 березня в Херсоні відбувся ще один протест. Під час нього окупанти почали стріляти у мирних мешканців. В результаті є поранені, серед яких пенсіонер. Відео обстрілів Ірина Федишин опублікувала у своєму інстаграмі.

Які ж вони нелюди! Проти мирного населення, проти дітей воюють дорослі дядьки зі зброєю в руках. Обстріляли мітинг у Херсоні. Обстріляли людей, які вийшли сказати їм, щоб поверталися, звідки прийшли. Бо Херсон – це Україна!

– наголосила співачка.

Ірина Федишин показала обстріли в Херсоні: дивіться відео онлайн

Текст публікації Ірини Федишин:

Які ж вони нелюди! Проти мирного населення, проти дітей воюють дорослі дядьки зі зброєю в руках. Обстріляли мітинг у Херсоні. Обстріляли людей, які вийшли сказати їм, щоб поверталися, звідки прийшли. Бо Херсон – це Україна!

Але цим терористам все одно. Не буде вас життя ні на цьому, ні в іншому світі! Мій український народе, весь світ зрозумів, що нас не зламати! Українці – сильна, волелюбна і смілива нація! Я прошу вас, будьте обережними! Хай береже вас Господь!