Не лише Козловський: хто з українських зірок вже отримував повістку

З початком повномасштабного вторгнення чимало українських акторів, співаків та шоуменів взяли до рук зброю. Серед них багато добровольців. Зокрема, Олег Сенцов, Женя Галич, Андрій Фединчик та багато інших.

Втім, є й артисти, які отримали мобілізаційну повістку, сходили до військкомату та чекають на дзвінок, вступили до ЗСУ або не може піти на передову через проблеми зі здоров'ям. Детальніше про цих зірок читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Віталій Козловський

На початку літа артист отримав мобілізаційну повістку. Після цього він успішно пройшов медичну комісію та готувався до призову у військову частину. Згодом співак офіційно приєднався до наступальної Гвардії бригади "Рубіж", закріпивши за собою роль військовослужбовця. 20 липня він склав військову присягу і буквально через два тижні вирушив на передову. Вже у вересня Козловського посвятили в артилеристи. Водночас нещодавно виконавець заявив, що у його житті розпочинається новий етап і він більше не служить у Нацгвардії. Однак більше подробиць виконавець поки не розголошує.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму співака

Тарас Цимбалюк

33-річний актор також заявляв, що вже отримував повістку та навіть пройшов медогляд і тепер стоїть у черзі – чекає, поки йому зателефонують.

Прийшла повістка. Я так зрозумів, запитав знайомих, всім мого року народження у місті Корсунь, це ж моє рідне місто, принесли повістки. Пішов, звичайно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки що на цьому все,

– поділився Цимбалюк.

Тим не менш, він відверто визнає, що не рветься на фронт, оскільки вважає, що може бути кориснішим в тилу.



Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму актора

Тімур Мірошниченко

Відомо, що ведучий навчався на військовій кафедрі та має офіцерське звання, тож є військовозобов'язаним. Він уже отримав повістку й ходив до військкомату.

"Я військовозобов'язаний, офіцер, проходив військову кафедру в університеті. Це абсолютно нормальний процес – раз на декілька років ти мусиш приходити у військкомат. У 2006 році я склав присягу на вірність українському народові. Відтоді ходжу до військкомату. Так збіглося, що я був там у 2016 чи 2017 році, у 2021 і тепер знову запросили, щоб перевірити всі документи. Я сходив, зробив це", – розповідав телеведучий.

Слід додати, що Тімур та його дружина Інна в липні всиновили дитину. Тож відповідно до чинного законодавства ведучий має право на відстрочку незалежно від наявності у нього військової підготовки та звання.



Тімур Мірошниченко з дітьми та дружиною / Фото з інстаграму ведучого

Вова Борисенко

Виконавець, який зі своїм братом Сашею став популярним завдяки участі в "Фабриці зірок", зазначив, що вже отримував повістку. Втім, він не може піти на передову через проблеми зі здоров'ям.

"У мене є певна особливість здоров'я, яка не дає можливості йти воювати. У мене епілептичний синдром. Це не повний вид епілепсії. Епілептичний напад - це судома. У мене були напади. Я стою на обліку у лікаря", – поділився Володимир.

Водночас його брат Саша поки не отримував повістки.



Брати Борисенки / Фото з фан-акаунту артистів