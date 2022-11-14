Агонія ватних матусь, – Єфросиніна показала, які повідомлення отримує від росіян

14 листопада 2022 , 13:27
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Маша Єфросиніна

Українська ведуча Маша Єфросиніна показала повідомлення від росіянки, яка намагалась її принизити. Зірка зізналась, що це лиш крапля з того, як її ображають представники країни-терориста.

Росіяни намагаються вивести з ладу й моральний дух українців. Найпершими їхніми "цілями" стають медійні особистості, серед яких і Маша Єфросиніна.

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Що пишуть росіяни Маші Єфросиніній

Телезірка показала частину з того, що з'являється в її direct в інстаграмі. Вона опублікувала скриншот повідомлень від "російської матусі" – та називає Єфросиніну "повією", бажає смерті та радіє новинам про геноцид українською.

Такий вигляд має агонія "милих" російських ватних матусь,
– поділилась Маша Єфросиніна.


Що пишуть Маші Єфросиніній / Фото з інстаграм-сторіз

Шанувальники ведучої підтримали її після такого "шок-контенту". Але Маша зауважила, що все гаразд – їй лише шкода дітей цієї "ватної матусі". Втім, українських дітей шкода ще більше.

"Це маніпусінька частинка від того "шлаку". Просто ця жінка, в неї, мабуть, вже око сіпається, вона пише так багато. В неї у профілі так багато дітей, типу вона мамочка. Поки їхні діти потерпають від таких "матерів", наші діти потерпають від таких чоловіків".


Маша Єфросиніна про росіян / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, повідомлення від росіян отримує й Надя Дорофєєва. Вона показувала, як представники країни-терориста радіють через обстріли мирних міст.
Автор: Марія Касій