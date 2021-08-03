Катя Осадча на відпочинку: які купальники одягає майбутня матуся

Популярна телеведуча Катя Осадча зовсім скоро втретє стане мамою. Цього літа вона вже неодноразово відпочивала в сонячній Туреччині, де демонструвала чималий животик в трендових купальниках. Які бікіні майбутня матуся обирає у відпустці – дивіться на Showbiz 24.

Знаменитості активно поширюють фото, де показують яскраві літні образи. Не є винятком Катя Осадча, яка сміливо позує в пляжних аутфітах в особливому стані. Зіркова матуся обирає не лише різнобарвні, а й стильні купальники. Які саме – дізнавайтеся далі.

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Здебільшого ведуча позує на камеру в суцільних купальниках, які підкреслюють її вагітний животик. Катя полюбляє довершувати образи різними аксесуарами, проте не робить зачісок та не фарбується. У виборі бікіні Осадча надає перевагу яскравим кольорам, що в тренді цього сезону. Зокрема, поставала на узбережжі в синьому та смарагдовому бікіні.

Більшість світлин народна улюблениця робить на березі моря, що додає їм атмосферності. Родзинкою кожного образу зірки є її золотиста засмага, яку підкреслюють кольори купальників.

Поки Осадча ніжиться на сонечку в Туреччині, редакція Showbiz 24 підготувала добірку її фото з цьогорічних мандрівок.

Пляжні образи вагітної Каті Осадчої



Катя Осадча в трусиках і бюстгальтері / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в смарагдовому бікіні з рюшами / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в трусиках і майці / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в синьому бікіні / Фото з інстаграму ведучої



Катя Осадча в трендовому білому бікіні / Фото з інстаграму ведучої