Змушують фанів хвилюватись: артисти, які служать на фронті, але рідко виходять на зв'язок
Після початку повномасштабного вторгнення чимало співаків, артистів та коміків стали на захист країни. Та не всі вони активно звітують про свою діяльність. Хто входить у цей список – дивіться нижче.
Багато акторів, співаків та артистів активні у соціальних мережах навіть попри те, що проводять час на фронті. Та є ті зірки, які виходять на зв'язок з прихильниками не так часто. 24 Канал розповість про них у добірці.
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Дмитро Дікусар
Танцівник та хореограф став солдатом ЗСУ ще з перших днів повномасштабного вторгнення у лютому. Після цього він виходив на зв'язок вкрай рідко та лиш один раз дав інтерв'ю, після того, як потрапив з побратимами під обстріл.
За понад рік служби у Дмитра кілька дописів: повідомляв про те, що живий-здоровий та лише один раз просив допомоги у прихильників. До слова, цей збір закрили за два дні. Востаннє Дікусар заспокоював шанувальників у січні – 3 місяці тому.
Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Дмитра Дікусара
Андрій Хливнюк
Хоч лідер гурту "Бумбокс" поєднує службу на фронті, концерти за кордоном (нещодавно у світовому турі музиканти зібрали 5 мільйонів 376 тисяч гривень) та благодійний фонд, однаково з'являється у мережі рідше, ніж його зіркові колеги.
Андрій Хливнюк служить у підрозділі патрульної поліції "Софія". Він пройшов навчання та є оператором бойового дрона. З побратимами займається аеророзвідкою і бойовими операціями.
Андрій Хливнюк / Фото з його інстаграму
Ахтем Сеітаблаєв
Актор та режисер у перші дні вторгнення вступив до тероборони, тож зараз є військовослужбовцем. Він рідко показується у соціальних мережах – частіше його можна побачити у звітах "ТРО Медіа". Зараз Ахтем Сеітаблаєв – керівник творчого колективу, що займається фіксуванням злочинів, а також зйомками документального серіалу про всі сили ТрО.
У лютому Ахтем Сеітаблаєв дав інтерв'ю 24 Каналу, у якому розповів про воєнну драму "Мирний 21", спогади про Пашу Лі та перемогу України. Режисер зізнався, що став трохи жорсткішим за цей болючий рік.
Ахтем Сеітаблаєв / Фото Наталі Боднар, 24 Канал
Гарік Бірча
Зірка "Вітальки", актор і гуморист Гарік Бірча за більш як рік вторгнення поділився лише кількома дописами та відео, в яких декламував власні вірші, натхненні війною.
Днями Гарік Бірча вперше взяв повноцінну відпустку з фронту та приїхав до Києва, де знявся у "Лізі сміху" та дав коротке інтерв'ю. Актор розповів, що за час служби виріс зі старшого до головного сержанта.
Андрій Федінчик
Чоловік Наталки Денисенко воює на фронті з перших днів повномасштабної війни. Його фото у формі чи цивільному з'являються частіше на сторінці дружини, аніж у його соцмережах.
Кілька днів тому Андрія Федінчика відпустили ненадовго додому, після того, як Наталка обурювалась через розлуку з коханим. Їхні спільні кадри зачарували й зворушили мережу.
Федінчик вдома / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Віктор Розовий
Гуморист Віктор Розовий зізнавався, що хотів іти на фронт ще у 2014 році, але не склалося. Тепер він служить у ССО "Азов" та виконує завдання від коригування артилерії до супроводу груп.
Віктор на Херсонщині / Фото з інстаграму Розового
У мережі гуморист з'являється рідко – публікує сторіз, але себе не показує. Частіше Віктора можна побачити у влогах, які він знімає, щоб показати роботу української армії.
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