Як Злата Огнєвіч у новорічну ніч залишилася без гонорару: історія зірки

У новорічну ніч гонорари за виступи артистів набагато збільшуються. Часто співаки виступають у декількох локаціях. Так було й у Злати Огнєвіч, однак за один виступ вона свого гонорару так і не отримала.

Більшість артистів у новорічну ніч працюють. Для когось – це свято, а для музикантів – можливість заробити в декілька разів більше. Нерідко у цю святкову ніч один артист тішить концертом декілька компаній, виступаючи на різних локаціях. Та не завжди вдається уникнути курйозів.

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Як Злата Огнєвіч залишилася без гонорару

Виконавиця пригадала, як декілька років тому в новорічну ніч працювала у двох місцях. Щоб доїхати на другий виступ, вона викликала таксі, де й забула весь гонорар за перший концерт.

Щось цієї ночі пішло не так. Звичайно, гроші мені ніхто так і не повернув. Я отримала гонорар за іншу роботу. Але все-таки половину свого заробітку втратила,

– розповіла Огнєвіч.



Злата Огнєвіч / Фото пресслужби

Деякі артисти виступають не лише в Україні, а й за кордоном. До прикладу, мережею шириться інформація, що Вєрка Сердючка в новорічну ніч виступить в Дубаї, за що отримає рекордний гонорар – 4,5 мільйона гривень! Минулого року Андрій Данилко також мав виступати на новорічному корпоративі в ОАЕ, однак за декілька днів до цього захворів на коронавірус.