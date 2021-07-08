It's coming home: королівська сім'я, Дуа Ліпа, Адель та інші зірки привітали збірну Англії

Днем раніше, 7 липня, відбувся важкий та напружений матч Англії – Данії, де перша країна перемогла у серії пенальті з рахунком 2:1. Вже 11 липня Англія зустрінеться у фінальному матчі Євро-2020 з Італією. Як вболівали за свою країну земляки-знаменитості – дивіться далі.

Королівська сім'я

Як виявилось, молоде покоління монаршої родини є затятими вболівальниками футболу. Герцоги Кембриджські із сином Джорджем нещодавно навіть побували на матчі Англія – Німеччина, де на трибунах вболівали разом з іншими британцями. Вчора, 7 липня, хоч вони і не були на матчі у Лондоні, але принц Вільям та Кейт Міддлтон вболівали за футболістів у своїх соцмережах.

Варто знати Італія та Англія зіграють у фіналі Євро-2020

В інстаграм-сторіз пара оприлюднила слова підтримки, доповнивши їх фразою It's coming home, прямий переклад якої означає "Повернення додому".



Герцоги Кембриджські підтримали збірну Англії на Євро-2020 / Скриншот з інстаграм-сторіз

, що футбол народився саме в Англії і люди тепер вітають збірну, оскільки вони "повернулись додому" після перемоги над Україною і потім Данією. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі", де Англія або Італія отримає головний кубок змагань.

Не менш захопливими емоціями відзначилась принцеса Євгенія у своїх інстаграм-сторіз. Окрім поширених фото з футболістами, вона залишила ще кумедний уривок із серіалу "Друзі", де головні герої танцюють в квартирі.



Принцеса Євгенія привітала збірну Англії / Скриншот з інстаграм-сторіз принцеси

Дуа Ліпа

Для такої важливої події артистка Дуа Ліпа прилетіла додому. Разом із сім'єю та друзями вона вболівала за англійців у своєму будинку. Вона та її рідні одягнули біло-червоні костюми та мали прапори країни. Настрій у всіх був надзвичайно піднесений.

It's coming home, – теж підписала знімки Дуа Ліпа.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Адель

Британська співачка рідко афішує своє життя на публіку, але матч Анлія – Данія вона пропустити не змогла. Коли Англія забила фінальний гол у серії пенальті, зірка підірвалась з дивану та стрибала від щастя під радісні вигуки.

"Це криваве повернення додому", – дещо моторошно та епічно підписала відео знаменитість.

Девід Бекхем

Ексфутболіст Девід Бекхем не стримався та особисто побував на матчі Англія – Данія у Лондоні. Невідомо, чи була з ним його дружина або сім'я, але його емоції на матчі були не менш промовистими, коли стало зрозуміло, що країна проходить у фінал Євро-2020.



Девід Бекхем підтримав збірну Англії на стадіоні матчу / Скриншот з інстаграм-сторіз

Софі Тернер

Британська зірка та акторка серіалу "Гра престолів" залишила в інстаграм-сторіз лише лаконічну фразу It's coming home на чорному тлі. Але вона сказала її землякам більше, аніж будь-що інше.



Софі Тернер теж підтримала збірну Англії / Скриншот з інстаграм-сторіз акторки