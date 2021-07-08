Королевская семья

Как оказалось, молодое поколение монаршей семьи является ярыми болельщиками футбола. Герцоги Кембриджские с сыном Джорджем недавно даже побывали на матче Англия – Германия, где на трибунах болели вместе с другими британцами. Вчера, 7 июля, хотя они и не были на матче в Лондоне, но принц Уильям и Кейт Миддлтон болели за футболистов в своих соцсетях.

Стоит знать Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020

В инстаграм-сториз пара обнародовала слова поддержки, дополнив их фразой It's coming home, прямой перевод которой означает "Возвращение домой".



Герцоги Кембриджские поддержали сборную Англии на Евро-2020 / Скриншот из инстаграм-сториз

Стоит отметить, что футбол родился именно в Англии и люди теперь поздравляют сборную, поскольку они "вернулись домой" после победы над Украиной и затем Данией. Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли", где Англия или Италия получит главный кубок соревнований.

Не менее увлекательными эмоциями отметилась принцесса Евгения в своих инстаграм-сториз. Кроме распространенных фото с футболистами, она оставила еще забавный отрывок из сериала "Друзья", где главные герои танцуют в квартире.



Принцесса Евгения поздравила сборную Англии / Скриншот из инстаграм-сториз принцессы

Дуа Липа

Для такого важного события артистка Дуа Липа прилетела домой. Вместе с семьей и друзьями она болела за англичан в своем доме. Она и ее родные одели бело-красные костюмы и имели флаги страны. Настроение у всех было очень приподнятое.

It's coming home – тоже подписала снимки Дуа Липа.

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Адель

Британская певица редко афиширует свою жизнь на публику, но матч Анлия – Дания она пропустить не смогла. Когда Англия забила финальный гол в серии пенальти, звезда взорвалась с дивана и прыгала от счастья под радостные возгласы.

"Это кровавое возвращение домой", – несколько жутко и эпически подписала видео знаменитость.

Дэвид Бекхэм

Экс-футболист Дэвид Бекхэм не удержался и лично побывал на матче Англия – Дания в Лондоне. Неизвестно, была ли с ним его жена или семья, но его эмоции на матчи были не менее красноречивыми, когда стало понятно, что страна проходит в финал Евро-2020.



Дэвид Бекхэм поддержал сборную Англии на стадионе матча / Скриншот с инстаграм-сториз

Софи Тернер

Британская звезда и актриса сериала "Игра престолов" оставила в инстаграм-сториз только лаконичную фразу It's coming home на черном фоне. Но она сказала ее землякам больше, чем что-либо другое.



Софи Тернер тоже поддержала сборную Англии / Скриншот с инстаграм-сториз актрисы