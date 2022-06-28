Сусіди галасливі, – Даніель Салем показав "житло" українських військових

Телеведучий і ресторатор Даніель Салем служить у ЗСУ в Херсонській області. Він показав "квартиру", в якій живуть бійці.

Українські військові просуваються в Херсонській області та здійснюють контрнаступ. Там перебуває й ресторатор та телеведучий Даніель Салем.

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Даніель Салем показав "житло" бійців ЗСУ

Ресторатор зняв короткий ролик, в якому показав свою "однокімнатну квартиру". Насправді це був окоп, накритий чорним поліетиленом. У підписі під відео він пожартував про помешкання бійців Збройних Сил.

Здам однокімнатну квартиру в Херсонській області. Заходи однотипні, але нудно не буває. Сусіди галасливі, але й нам пошуміти можна. Зручності – там де зручно. Вид на перемогу. Слава Україні!

– поділився Даніель Салем.

"Квартира" Даніеля Салема в Херсонській області: дивіться відео

Шанувальники в коментарях підігрують Салему та дякують йому за службу:

"Брате, тримайся. Так, і за скільки хата?";

"Тримайтеся і дякую";

"Дякую вам велике. Бережіть себе. Вірю в вас, наші найкращі, та перемогу";

"Будь ласка, бережи себе";

"Хай Бог береже вас, а ви нас! Віримо в ЗСУ! Слава Україні";

"Справжній герой";

"В таких "квартирах" жартуєте… Хай вас Бог оберігає. На війні головне залишитись живим, тому бережіть себе та побратимів";

"Тільки перемоги і тільки живі";

"Тримайтеся! Я особисто завжди після відбою тривоги кажу всім дякую! Нехай береже Бог кожного захисника та українця! Віримо в наше ЗСУ! Ви всі найкращі!".