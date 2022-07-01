16-річна донька Ольги Фреймут показала молодшу сестричку: рідкісне фото

16-річна донька Ольги Фреймут – Злата Мітчел опублікувала в мережі фото молодшої сестрички Євдокії. 28 червня дівчинці виповнилося 5 років.

Судячи з дописів Злати в інстаграмі, зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі. Однак невідомо, чи дівчина там навчається, чи поїхала разом з сім'єю.

Дивіться також Василіса Фролова зачарувала фото з сином і заспівала "Ой у лузі червона калина" в Дубаї

Як зараз виглядає молодша донька Ольги Фреймут

Телеведуча є однією з тих зіркових матусь, які тримають сімейне життя якомога далі від сторонніх очей. Тому в мережі рідко можна побачити фото з дітьми. Та старша донька Фреймут – 16-річна Злата є активною в мережі, вирішила публічно привітати сестричку з днем народження.

З нагоди дня народження Євдокії Злата опублікувала її світлину та адресувала приємні слова. На фотографії видно, що Євдокія дуже схожу на свою маму – має такі ж блакитні очі та русяве волосся.

День народження молодшої. З п'ятим днем народження,

– написала Злата.



Молодша донька Ольги Фреймут / Скриншот інстаграм-сторіс Злати Мітчел

Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Він корінного британця Ніла в Лондоні вона народила Злату. Зараз зірка у шлюбі з Володимиром Локотком, з яким має двоє спільних дітей – доньку Євдокію та сина Валерія.