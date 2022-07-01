16-річна донька Ольги Фреймут показала молодшу сестричку: рідкісне фото
Джерело:інстаграм Злати Мітчел
16-річна донька Ольги Фреймут – Злата Мітчел опублікувала в мережі фото молодшої сестрички Євдокії. 28 червня дівчинці виповнилося 5 років.
Судячи з дописів Злати в інстаграмі, зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі. Однак невідомо, чи дівчина там навчається, чи поїхала разом з сім'єю.
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Як зараз виглядає молодша донька Ольги Фреймут
Телеведуча є однією з тих зіркових матусь, які тримають сімейне життя якомога далі від сторонніх очей. Тому в мережі рідко можна побачити фото з дітьми. Та старша донька Фреймут – 16-річна Злата є активною в мережі, вирішила публічно привітати сестричку з днем народження.
З нагоди дня народження Євдокії Злата опублікувала її світлину та адресувала приємні слова. На фотографії видно, що Євдокія дуже схожу на свою маму – має такі ж блакитні очі та русяве волосся.
День народження молодшої. З п'ятим днем народження,
– написала Злата.
Молодша донька Ольги Фреймут / Скриншот інстаграм-сторіс Злати Мітчел