Судя по сообщениям Златы в инстаграмме, сейчас она находится в Лос-Анджелесе. Однако неизвестно, учится ли там девушка, или поехала вместе с семьей.

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Как сейчас выглядит младшая дочь Ольги Фреймут

Телеведущая является одной из тех звездных мам, которые держат семейную жизнь как можно дальше от посторонних глаз. Потому в сети редко можно увидеть фото с детьми. Но старшая дочь Фреймут – 16-летняя Злата активна в сети, решила публично поздравить сестричку с днем рождения.

По случаю дня рождения Евдокии Злата опубликовала ее фотографию и адресовала приятные слова. На фотографии видно, что Евдокия очень похожа на свою маму – имеет такие же голубые глаза и русые волосы.

День рождения младшей. С пятым днем рождения,

– написала Злата.



Младшая дочь Ольги Фреймут / Скриншот инстаграм-сторис Златы Митчел

Напомним, Ольга Фреймут воспитывает троих детей. Он коренного британца Нила в Лондоне она родила Злату. Сейчас звезда в браке с Владимиром Локотко, с которым имеет двое общих детей – дочь Евдокию и сына Валерия.