"Як ви спите вночі": Måneskin підтримали Україну потужною піснею з кадрами війни

Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Måneskin підтримав Україну короткою потужною піснею. У ролику вони показали моторошні кадри з війни в Україні.

Відомий італійський гурт Måneskin опублікував новий допис з підтримкою України. Вони випустили коротку пісню й кліп.

Måneskin підтримали Україну

Переможці Євробачення презентували 1-хвилинну пісню StandUpForUkraine. У ролику, який зняв колектив, не тільки учасники гурту, але й промовисті кадри з війни в Україні: зруйновані будинки, поранені та вбиті люди й діти.

Måneskin – StandUpForUkraine:

У підписі Måneskin закликали підтримувати біженців та жертвувати кошти на їхні потреби.

Біженці в Україні та по всьому світу потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, знімайте свої відеозаклики до світу, щоб підтримати біженців та робіть пожертви на ForUkraine.com,

– написали музиканти.

, раніше Måneskin оголосили про відновлення туру, який був запланований на весну цього року. Måneskin скасували концерти в Росії й наголосили, що спустошені через український народ.

Текст пісні

How are you sleeping at night?

How do u close both ur eyes,

living with all of those lives on your hands.

Standing alone on that hill,

using your fuel to kill.

We won't take it standing still,

watch us dance.

We're gonna dance on gasoline.

Переклад пісні

Як ви спите вночі?

Як ви закриваєте обидва ока,

і живете з усіма цими життями на ваших руках?

Стоячи одні на цьому пагорбі,

ви використовуйте паливо, щоб вбивати.

Але ми не приймемо це,

стоячи на місці, дивіться, як ми танцюємо.

Ми танцюватимемо на бензині!