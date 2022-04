"Как вы спите ночью": Måneskin поддержали Украину мощной песней с кадрами войны

Победители Евровидения-2021, итальянская группа Måneskin поддержала Украину короткой мощной песней. В ролике они показали жуткие кадры с войны в Украине.

Известная итальянская группа Måneskin опубликовала новое сообщение с поддержкой Украины. Они выпустили короткую песню и клип.

Также нас поддерживают Селин Дион с сине-желтым флагом просит жертвовать деньги для беженцев из Украины: эффектное видео

Måneskin поддержали Украину

Победители Евровидения представили 1-минутную песню StandUpForUkraine. В ролике, снявшем коллектив, не только участники группы, но и красноречивые кадры с войны в Украине: разрушены дома, ранены и убиты люди и дети.

Måneskin – StandUpForUkraine:

В подписи Måneskin призвали поддерживать беженцев и жертвовать средства на их нужды.

Беженцы в Украине и во всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос, чтобы потребовать действий, и вы можете это сделать. Присоединяйтесь к нам, снимайте свои видеопризывы к миру, чтобы поддержать беженцев и совершайте пожертвования на ForUkraine.com,

– написали музыканты.

, ранее Måneskin объявили о возобновлении тура, который был запланирован на весну этого года. Måneskin отменили концерты в России и подчеркнули, что опустошены из-за украинского народа.

Текст песни

How are you sleeping at night?

How do u close both ur eyes,

living with all of those lives on your hands.

Standing alone on that hill,

using your fuel to kill.

We won't take it standing still,

watch us dance.

We're gonna dance on gasoline.

Перевод песни

Как вы спите ночью?

Как вы закрываете оба глаза,

и живете со всеми этими жизнями на ваших руках?

Стоя одни на этом холме,

используете топливо, чтобы убивать.

Но мы не примем этого, стоя на месте,

смотрите, как мы танцуем.

Мы будем танцевать на бензине!