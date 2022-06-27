"Нічого святого": українські зірки шоковані обстрілом ТРЦ в Кременчуку

Російські окупанти влучили у торговий центр в Кременчуку. Українські зірки шоковані звірським вчинком й закликають до уваги світову спільноту.

27 червня російські загарбники здійснили обстріл торгового центру в Кременчуку, де могло бути близько тисячі людей. Українські зірки не залишають це без уваги, повідомляє 24 канал.

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Зірки реагують на обстріл Кременчука

Володимир Остапчук

Кременчук. Російські військові обстріляли торговий центр із сотнями мирних жителів всередині,

– написав ведучий та показав відео.

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