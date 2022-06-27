"Нічого святого": українські зірки шоковані обстрілом ТРЦ в Кременчуку
27 червня 2022 , 17:56Читать новость на русском
Російські окупанти влучили у торговий центр в Кременчуку. Українські зірки шоковані звірським вчинком й закликають до уваги світову спільноту.
27 червня російські загарбники здійснили обстріл торгового центру в Кременчуку, де могло бути близько тисячі людей. Українські зірки не залишають це без уваги, повідомляє 24 канал.
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Зірки реагують на обстріл Кременчука
Володимир Остапчук
Кременчук. Російські військові обстріляли торговий центр із сотнями мирних жителів всередині,
– написав ведучий та показав відео.
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