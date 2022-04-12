"Як ти? — нове я люблю тебе": The Hardkiss випустили новий трек про війну в Україні

Український гурт The Hardkiss опублікував відеокліп до нової пісні, у якій згадав про нову фразу любові всіх українців "Як ти?". Саме її найчастіше згадують, коли запитують рідних у буремні часи російсько-української війни.

Юлія Саніна постала у відеокліпі у білому образі посеред порожньої кімнати. Вона співає про трагічні події в житті українців, які не завершуються після 24 лютого – дня наступу Росії на Україну.

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Свою пісню вона присвятила найближчим людям, з якими щодня тримає контакт від початку війни.

"Як ти?" – нове я люблю тебе. Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш,

– каже Саніна.

Фронтвумен гурту The Hardkiss додала, що місяць не наважувалася сісти писати, тому що її охоплювала ненависть і лють. Але згодом зрозуміла, що не зможе по-іншому пережити емоції і біль, тому випустила новий трек.

"Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про вдячність і захоплення нашою нацією в боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що – "Як ти?" – додала Саніна.

The Hardkiss – "Як ти?": дивитись відео онлайн

Пісню "Як ти?" на всіх стримінгових платформах. Кошти від прослуховувань пісні підуть на гуманітарні потреби для українців.