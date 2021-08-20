Як принцеса Disney: Періс Гілтон вийшла у світ в блискучій мінісукні

Днями Періс Гілтон стала гостею "Вечірнього шоу" з Джиммі Фаллоном. Для публічного виходу світська левиця обрала один з найкращих образів у своєму гардеробі – блакитну мінісукню зі стразами від іменитого бренду Philipp Plein.

З американським коміком і телеведучим Періс Гілтон поспілкувалась у розпал підготовки до весілля з венчурним капіталістом Картером Реумом. Вона розкрила кілька секретів майбутнього святкування та вразила публіку новим розкішним виходом.

До теми 10 суконь і триденне гуляння: Періс Гілтон розкрила деталі майбутнього весілля

"Завжди приємно проводити час з Джиммі Фаллоном на "Вечірньому шоу". Люби його. Такий смішний і милий завжди", – поділилась емоціями світська левиця.

Образ Періс Гілтон

До кожного виходу у світ модель ставиться дуже ретельно й щоразу перевершує саму себе. Цього разу вона зробила ставку на небесно-блакитну мінісукню з осінньої колекції німецького будинку моди Philipp Plein.

На Періс Гілтон кокетливе вбрання інкрустоване стразами.

Екстремальне декольте, смілива довжина й пояс з пряжкою у формі серця фантастично підкреслив тендітний стан 40-річної світської левиці.

Так, вона остаточно спростувала чутки про вагітність.

Періс Гілтон з ніг до голови вбрана у речі преміальних брендів. Сукню від Філіпа Плейна вона поєднала з босоніжками на високих шпильках від італійського дому моди Valentino. Тоді як над макіяжем зірки чаклував відомий візажист Крістофер Бокль.

У коментарях фани порівняли Періс Гілтон з принцесою Disney та назвали "сучасною Попелюшкою".

Періс Гілтон і Джиммі Феллон / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон і Джиммі Феллон / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон і Крістофер Бокль / Фото з інстаграму візажиста

Не дивно, що на "Вечірньому шоу" з Джиммі Фаллоном Періс Гілтон з'явилась у вбранні зі стразами. Днями вона показала фанам найбільшу розкіш свого гардеробу – сумку від Hermès за 65 тисяч доларів. Найдорожчий і найулюбленіший аксесуар у шафі світської левиці прикрашений 60 тисячами кристалів Swarovski, що свідчить про її несамовиту любов до всього блискучого й сяючого.