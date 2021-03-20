Принц Гаррі поділився, як пережив смерть матері принцеси Діани

Принц Гаррі написав передмову до книжки Hospital by the Hill, котра спрямована допомогти дітям, які втратили батьків через COVID-19. Королівський нащадок відверто розповів, як переживав смерть матері принцеси Діани. Він поділився, що мав "величезну порожнечу всередині".

Дитячий письменник Кріс Коннагтон написав зворушливу книжку Hospital by the Hill, в якій виклав історію малюка, мати якого померла, працюючи в лікарні в період пандемії коронавірусу. Передмову до твору створив принц Гаррі, який сам в 12 років втратив маму.

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Він як ніхто інший розуміє, який душевний біль відчувають діти, чиї батьки пішли з життя через COVID-19. Власний болісний досвід молодший син принцеси Діани виклав на папері, розчуливши спогадами про маму.

Як принц Гаррі пережив смерть матері

У передмові принц Гаррі розповів, як 12-річним намагався прийняти смерть своєї мами принцеси Діани. Він відчував порожнечу, яку згодом заповнили любов і підтримка.

Коли я був маленьким хлопчиком, я втратив маму. Тоді я відмовлявся в це вірити. Це залишило всередині величезну порожнечу… З часом ця порожнеча буде заповнена великою любов'ю та підтримкою,

– поділився принц Гаррі.



Принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі / Фото Getty Images

Син принцеси Діани переконаний, що навіть після смерті мама завжди була поряд з ним. Одразу після втрати принц Гаррі почувався самотнім, був засмученим і злим, однак тепер його серце сповнене любов'ю і вдячністю.

"Ви можете почуватись самотніми, вам може бути сумно, ви можете злитися, вам може бути погано. Це почуття пройде. І я обіцяю вам – ви почуватиметесь краще і сильніше, як тільки будете готові говорити про свої почуття", – наголосив онук королеви Єлизавети ІІ.



Ілюстрація з книжки Hospital by the Hill / Фото People

Принц Гаррі щиро сподівається, що книжка Hospital by the Hill допоможе всім малюкам впоратися з втратою батьків та зрозуміти, що вони не самі.

Додамо, з нагоди Дня матері діти принца Вільяма спекли святковий торт і зробили листівки для Кейт Міддлтон та покійної бабусі – принцеси Діани. Вони написали: "Дорога бабусю Діано, ми думаємо про тебе в День матері. Ми тебе дуже любимо. Тато сумує за тобою. З любов'ю".