Переможниця "Холостяка" Анна Богдан розповіла, як боролась з комплексами

Красою переможниці 11 сезону "Холостяка" захоплюється не лише Михайло Заливако, а й багатотисячна аудиторія телеглядачів. Однак навіть Анна Богдан мала комплекси. Все через високий зріст.

Довгий час обраниця "Холостяка-11" вважала зріст своїм недоліком. Однак згодом усвідомила, що з комплексами треба боротися. Так, дівчина стала працювати в модельному агенстві.

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Позбулася свого комплексу я дуже просто – знайшла в ньому плюс! Я почала працювати в модельному агенстві, де мій зріст був перевагою,

– поділилася Анна Богдан.

Зараз вона переконана, що любити себе треба за все: за милі веснянки, кучерики, пряме волосся, широкі брови, пухкі щічки, гострі скули. Анна зауважила, що все прекрасне починається з любові до себе.

"Мені здається, давно вже всі зрозуміли, що зовнішність нічого не вирішує! Не можна полюбити ідеально гарну людину, якщо внутрішньо вона сповнена негативу до себе і навколишнього світу", – наголосила переможниця "Холостяка".

Нагадаємо, нещодавно обраниця Михайла Заливаки розповідала про ще один комплекс – зайву вагу. Річ у тому, що стрес після розлучення з Андрієм Богданом Анна заїдала солодким, тому погладшала на 16 кілограмів! Красуні вдалося зібратися та повернутися в ідеальну форму завдяки тренуванням і правильному харчуванню.