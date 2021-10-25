Як Марічка Падалко, – Леся Нікітюк зламала зуб, коли їла раки

На вихідних Леся Нікітюк була вільна від зйомок, тому проводила час у компанії друзів. У неділю, 24 жовтня, вона показувала в інстаграм-сторіс, що їла раки. Ця трапеза завершилася для неї неприємно. Зірка зламала передній зуб.

Про курйозний інцидент Леся Нікітюк розповіла лише на ранок понеділка, 25 жовтня. Вона чесно зізналась, що шматок зуба відколовся, коли вона куштувала раки. Ведуча не посоромилась показати надщерблений зуб 3,7-мільйонній аудиторії.

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Ба більше, зірка не впадала у відчай. Вона порівняла себе з телеведучою Марічкою Падалко, в якої зуб випав просто у прямому ефірі.

Я як Марічка Падалко, яка новини читала,

– поглузувала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк зламала зуб / Відео з інстаграм-сторіс знаменитості

у липні минулого року у ведучої ранкового випуску новин Марічки Падалко випав передній зуб , який вона саме лікувала. Цей казус не завадив їй гідно закінчити прямий ефір, тому журналістка отримала шалену підтримку в мережі.

34-річна Леся Нікітюк швидко виправила ситуацію. Цього ж дня вона потрапила на прийом до свого стоматолога, який підкоригував дефект.

Так, телезірка знову засліплює ідеальною усмішкою. Можливо, якби вона не оголосила про курйозний випадок в інстаграмі, ніхто не помітив би жодних змін.

Леся Нікітюк зламала зуб / Фото з інстаграм-сторіс знаменитості