Це моя найкраща подруга, – Лілія Подкопаєва про куму-зрадницю Ані Лорак

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва дуже близько спілкувалася зі співачкою Ані Лорак, яка також є хрещеною мамою її доньки. Однак мовчання Лорак під час війни просто вбило Лілію.

Спортсменка розуміє, що замовчуванням війни Ані Лорак (справжнє ім'я – Кароліна Куєк)показала свою позицію, показала, що їй байдуже на те, що відбувається в Україні. Тому вони припинили спілкуватися.

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Лілія Подкопаєва про Ані Лорак

Лілія за час війни нічого не писала Лорак, з якою товаришувала 20 років. Вона чекала від подруги чи її представника якоїсь заяви, однак цього немає. Тому спортсменка розуміє, що Лорак зробила те, що хотіла зробити. Вона продовжує розкішно жити в Росії й вдає, що на батьківщині немає війни. Подкопаєва зауважила, що артистка має величезну кількість підписників, а це щит, який треба було виставити, бо щодня в Україні гинуть діти.

Мовчання буває дуже голосним. Я завжди намагалася виправдати, але в такий момент ніяких виправдань немає. Скажу більше, я чекала, для мене це дуже болюча тема, тому що це моя найкраща подруга, людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку. Я чекала до останнього, але коли минуло три місяці і була тиша, мене особисто це вбило,

– зізналася Подкопаєва.

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Але Ані Лорак взагалі не шкода втрачати дружбу з Подкопаєвою. Російська гастролерка продовжує відсиджуватися на Росії, тепер знову відвідує публічні заходи. Днями побувала на вечірці з нагоди дня народження сина Філіпа Кіркорова. З усмішкою на обличчі сиділа за столом з дружиною Пєскова, який підтримує війну проти України, вбивства мирних українців, зі зрадницею Валерією та іншими зірками, які жодного разу не висловилися проти війни та не засудили путінську політику.