Після розриву з Еллертом: Ксенія Мішина відправилась на відпочинок з подругами
Джерело:інстаграм Ксенії Мішиної
Відома українська акторка та героїня "Холостячки" Ксенія Мішина днями оголосила, що розійшлась з автором "Кварталу 95" Олександром Еллертом. Зірка влаштувала собі терапію після розриву і зараз відпочиває з друзями й сином.
Українська акторка Ксенія Мішина приголомшила мережу новиною про те, що розійшлась з Олександром Еллертом після року стосунків. Схоже, що вона не сумує через новий статус, але відновлюється на відпочинку.
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Як Ксенія Мішина переживає розставання
Знаменитість активно публікує інстаграм-сторіз на особистій сторінці. Там вона показує фото з подругами, які й підтримують актрису після розставання.
На відпочинок Ксенія Мішина взяла сина Платона. Там вона розважається, купається у водоймах і засмагає на сонечку. Зірка вдячна близьким за підтримку: "Мої мишки. Дякую, що завжди поряд".
Ксенія Мішина з подругами / Фото з інстаграм-сторіз
Також Ксенія Мішина поділилась, що вчиться приймати життя та дякувати йому.
Пізнання та усвідомлення себе в колі інших жінок. Терапія. Зустріч. Зустріч з собою, зі своєю жіночою суттю,
– написала акторка.
Ксенія Мішина з подругами / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про розставання Мішиної та Еллерта
- 16 липня "Холостячка" опублікувала відвертий допис, у якому оголосила про розрив романтичних стосунків з автором "Кварталу 95".
- Зірка заявила, що розставання було раптовим, однак це сталося назавжди. Олександр Еллерт нібито не повинен більше брати участь у її житті, адже останній рік виявився для жінки дуже драматичним.
- Схоже, що самого Еллерта зачепили ці слова. Він оприлюднив на сторінці скриншот з Вікіпедії, де пише пояснення до слова "драма". Гуморист дозволив коментувати допис прихильникам, тоді як Мішина обмежила таку можливість і попросила нічого не запитувати.