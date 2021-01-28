Вони залишаються командою: як Ірина Шейк і Бредлі Купер виховують спільну доньку Лею

Ірина Шейк та Бредлі Купер розлучились влітку 2019 року, однак зберегли чудові стосунки та разом виховують 3-річну доньку Лею. Саме дівчинка, яка стала для кожного з батьків первістком, об'єднує ексів дотепер.

Джерело: ET

Представники з близького оточення наголошують, що як для моделі Ірина Шейк, так і для актора Бредлі Купер донька – пріоритет в житті.

Читайте також Ірина Шейк поділилась рідкісними фото з мамою: один з кадрів обурив мережу

Бредлі Купер та Ірина Шейк не належать до числа тих голлівудських пар, які після розриву поливають одне одного брудом та виносять скандальні деталі особистого життя на публіку. Після чотирирічного роману зірки залишилися друзями. Інсайдери наголошують, що в них теплі стосунки.

Після розставання колишнє подружжя мирно та швидко домовилося про опіку над спільною донькою Леєю. Актор і модель вирішили жити в одному місті Нью-Йорку та розділяють батьківські обов'язки порівно. Бредлі Купер та Ірина Шейк однаково багато часу проводять з 3-річною дівчинкою.

Спільне виховання дочки відповідно до графіка не приносить проблем, і вони дуже поважають одне одного. Пріоритетом для Бредлі є Лея, а Ірина дуже турботлива мама. Вони залишаються однією командою,

– йдеться в джерелі.

Додамо, днями Ірину Шейк і Бредлі Купера знову помітили разом в Нью-Йорку. Вихідні дівчина провела у тата, а вже на початку тижня – повернулася до мами. Зірки часто жертвують роботою заради часу з крихіткою.