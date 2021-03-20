Джамала показала, як проводить вечори з чоловіком і синами: домашнє відео

19 березня молодшому сину співачки Джамали Селім-Гіраю виповнилося 9 місяців. З цієї нагоди зіркова матуся опублікувала домашнє відео з малюком, показавши, як він грається зі старшим братом. У кадр потрапив і чоловік зірки Бекір.

Джамала часто ділилася зворушливими фото та відео з молодшим сином Селім-Гіраєм, однак завжди приховувала його обличчя. Днями хлопчику виповнилося 9 місяців. Схоже, артистка вирішила, що він достатньо дорослий, аби в усій красі постати перед її 900-тисячною аудиторією.

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Домашнє відео Джамали з чоловіком і синами

Співачка продемонструвала, як проводить сімейні вечори вдома. Перед камерою вона з'явилася в зручному образі – синій картатій сорочці з вкрапленнями червоного та широких штанах блакитного кольору. Схоже, відео зірка зняла, повернувшись до рідних зі зйомок, адже домашній look довершували хвиляста укладка та розкішний макіяж.

На відео Джамала розважається з 9-місячним сином Селім-Гіраєм, цілуючи та пригортаючи малюка до себе, а той кумедно регоче. Вона також показала, як майже 3-річний Емір грається з братиком. Співачка зняла й чоловіка Бекіра, котрий тримав на руках непосидючого молодшого нащадка.

Знаменитість опублікувала відео під свою пісню "Вірю в тебе", яка ввійшла до нового альбому "Ми". Затишна домашня атмосфера розчулила понад 100 тисяч прихильників Джамали, які переглянули відео.