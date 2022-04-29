Як були тупими, так і залишилися, – Леді Гага поглузувала з росіян

Знаменита американська артистка Леді Гага на одному зі своїх перформансів згадала про росіян. Зірка не соромлячись назвала їх "тупими".

Американська співачка Леді Гага підтримує Україну, в якій Росія розв'язала війну. Днями на одному зі своїх концертів зірка негативно висловилась про росіян.

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Леді Гага висміяла росіян

Під час перформансу у Лас-Вегасі знаменитість виступила з промовою, у якій розповіла про війну в Україні. Вона також поділилась, як допомагає українцям. Наприкінці Леді Гага пригадала, як закликала росіян заарештувати її.

Вони мали мене заарештувати в Росії, коли мали такий шанс. Я говорила їм одягнути на мене кайданки. Вони були тупими тоді, так і залишаються тупими зараз,

– сказала артистка.

Леді Гага про росіян: дивіться відео

, у 2012 році на концерті у Москві Леді Гага протестувала проти заборони ЛГБТ і закликала арештувати її за підтримку спільнот.

Нагадаємо, Леді Гага вже підтримувала Україну. На церемонії вручення нагород SAG Awards 2022 вона вразила щемливими словами підтримки України. Співачка зазначила, що вона молиться за Україну і за те, щоб наші серця не були розбитими.