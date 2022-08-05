Alyosha розповіла, як незаплановано потрапила в гей-клуб Нью-Йорка

Співачка Alyosha стала першою українською артисткою, яка виступала на ЛГБТ-прайді в Нью-Йорку. Вона зробила це, щоб вкотре сказати світові: "Ukrainians to be free too" ("Свободу українцям").

В інтерв'ю 24 каналу Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) розповіла, що під час виступу на кораблі на Мангеттені, де також збирали кошти на підтримку України, познайомилася з представниками ЛГБТ-спільнот. Вони також переживають за Україну.

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Серед них є навіть росіяни, які шоковані з того, що відбувається. Вони так само хочуть чимось допомогти. Я навіть уявити не можу, що вони відчувають, знаючи всю інформацію, до якої мають доступ. Вони живуть не в росії й мають ту саму інформацію, що й ми. Прекрасно розуміють, що відбувається і хочуть допомогти Україні,

– розповіла співачка.

Саме там Олені запропонували ще кілька виступів. Спочатку вона дала концерт у гей-клубі. В цьому місці також збирали кошти для України, але захід не був публічним. Однак серед глядачів були не лише представники ЛГБТ-спільнот, а будь-хто. Після цього відбувся виступ на прайді. Це був новий досвід для Alyosha, вона ніколи не бачила в Нью-Йорку такої кількості людей, які скандують за свободу.

Для мене вільна людина – це людина, яка має право на своє життя, думку, має право були вільною і жити за Конституцією. І це не те, що відбувається у світі, в напрямку ЛГБТ, особливо в росії, де просто ненавидять, не приймають таких людей. Та сама росія хоче знищити нашу націю. Тут я знайшла певні подібності цієї ненависті. росіяни ненавидять всіх, хто не схожий на них, або всіх, хто кращий за них,

– поділилася думками Олена Тополя.

"Звісно, головною метою був збір коштів для України та сказати такій кількості людей: "Ukrainians to be free too" ("Свободу українцям"). Я ніколи не була присутня на таких заходах, ніколи не бачила такої кількості роздягнених людей. Але це не мало для мене ніякого значення. Люди, які народжуються чоловіками, а відчувають себе жінками або навпаки, – не винні цьому. Творець створив їх такими. Такий гормональний фон, нічого не вдієш. І це нормально. Це було завжди. І сотні тисяч років тому так само.

І це не є злочин. Злочин – це коли вбивають дітей ні за що, коли росіян приходять у чужі квартири та забирають сумочки для своїх дружин. Оце злочин. А представники ЛГБТ – найбагатші люди світу. Вони були на цьому прайді учасниками, давали гроші для України. Вони ніколи про це не скажуть, не покажуть своїх облич, але вони такі. Це добрі, щирі, нормальні люди. Тому я й хотіла сказати такій кількості людей про Україну ще раз. І буду казати далі. Мені неважливо де. Мені важливо, щоб люди мене чули. По всьому світу", – підкреслила виконавиця.

У соцмережах зірку розкритикували за виступ перед представниками ЛГБТ-спільнот. Однак Олена абсолютно нормально ставиться до негативних коментарів. Наші батьки родом з радянського союзу, де були певні правила, всім розказували, що правильно, а що – ні: "Це починається з освіти, з дитинства. Якщо людина виросла в такій сім'ї, я нічого не можу з цим зробити. Просто є мій приклад і є ті, хто додумається, покопається в себе в душі, в серці, усвідомить щось, зрозуміє, прийме. А ті, хто цього не хочуть, вони й пишуть. Я точно знаю, що більшість тих, хто це розуміє і приймає це нормально".

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