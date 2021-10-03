Я втратила багато крові, – Cardi B відповіла на чутки про пластику після важких пологів

Американська реперка Cardi B місяць тому стала мамою вперше. На одному зі світських виходів зірка мала неперевершений вигляд, тож фани запідозрили, що вона зробила пластичну операцію. Cardi B ці чутки спростувала й заявила, що мала важкі пологи.

На Тижні моди у Парижі відома американська виконавиця Cardi B з'явилась в епатажному образі. Шанувальники були вражені її аутфітом та фігурою після других пологів. Однак деякі фани запідозрили, що зірка вдалась до пластичної операції.

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Cardi B про ймовірну пластичну операцію

Реперка зізналась, що вона не робила пластичну операцію. За словами зірки, в неї могли частково збільшитися стегна після пологів. На цьому тлі прихильникам і могло здатися, що Cardi B має дуже схудлий живіт.

Ви не можете робити операцію після пологів, особливо я. Я втратила багато крові, друзі,

– поділилась виконавиця.

Cardi B зізналась, що її пологи були "божевільними" та дуже складними. Тому вона ніяк не могла лягти під ніж хірурга. Водночас реперка додала, що їй подобається бути відвертою та справжньою перед фанами.

Знаменитість підкреслила, що новоспеченим матусям не варто турбуватися про свою фігуру відразу після народження дитини. Вона зізналась, що просто шукає вдалі пози, щоб мати кращий вигляд перед камерами, але буде боротися з зайвою вагою та "в'ялим" животиком.



Cardi B / Фото з інстаграму Cardi B

Cardi B стала мамою: що відомо