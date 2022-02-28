Я вас ненавиджу, – заплакана Камалія побажала Путіну "горіти у вогні"

Українська співачка Камалія емоційно звернулась до підписників та росіян, не стримуючи сліз. Вона закликала агресора зупинити війну.

Відома співачка Камалія опублікувала відео в інстаграмі, на якому не стримує сліз та емоцій. Вона закликала зупинити війну.

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Камалія просить зупинити війну

Співачка розповіла, що в Бучі, де є її будинок, танки окупантів оточили конюшню. Російські військові навіть не дають пройти, щоб погодувати та напоїти нещасних тварин.

Над моїм будинком ракета пролетіла в 10 метрах. Це якийсь жах. Наволоч. Путін, будь ти проклятий, гори у вогні, гори! У мене серце розривається. Ви – с**и. Я вас ненавиджу. Ніколи український народ вам не пробачить цього,

– емоційно зізналась Камалія.

Вона закликала росіян не мовчати та зупинити військові дії.

"Вставайте на захист свободи та миру! Це ж треба бути такими демонами, що навіть не пустити господарів та конюхів нагодувати та напоїти своїх коней?! Стайня – це стратегічний об'єкт? Навіщо ви її оточили своїми російськими танками? Навіщо ви бомбите та вбиваєте мирне населення? Навіщо відбираєте у нас землі", – написала Камалія під відео.

Камалія закликає росіян зупинитися / Відео з інстаграму Камалії

Зауважимо, Андрій Данилко порадив Путіну до кінця відтворити біографію Гітлера: зайти в бункер та "застрелитися нах**".

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