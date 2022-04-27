Я теж боявся, і зараз боюсь, – Макс Барських про те, чому вступив до ЗСУ та як евакуйовував маму

Український співак Макс Барських дав велике інтерв'ю, в якому розповів про життя в час війни. Він пригадав, як вивіз маму з Херсона та пояснив, для чого вступав до ЗСУ.

Музикант Макс Барських до повномасштабної війни часто їздив на Росію й отримував там нагороди. Та після 24 лютого він підтримав українців, а ще через певний час навіть вступив до ЗСУ.

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Макс Барських про евакуацію мами

Артист зізнався, що на початок війни міг бути у США, однак залишився в Україні. Він поділився, що зробив висновки про Росію та росіян.

Ця війна мене дуже змінила. Плюс у мене тут дуже багато родичів, і мені б не вдалося їх вивезти без особистої присутності. А так я тиждень збирав їх по всій країні, зокрема з Херсона. Мама не хотіла їхати, і ми вивезли її в останню мить,

– зізнався Макс.

"На щастя, мій брат тоді був у Херсоні, і я змусив його поїхати забрати її. Вони виїхали в досить небезпечний момент – Херсон ще не був окупований, але росіяни зайшли туди вже за кілька днів", – додав він.

Чому Барських вступив у ЗСУ

Після початку великої війни співак займався волонтерством, підтримував переселенців. Та на початку квітня він вирішив вступити у лави військових.

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Одна з головних причин, чому я вступив до ЗСУ – це бажання підтримати як бійців, так і кожного, хто ніколи не був пов'язаний з військовою справою, але хоче захищати свою країну і зараз відчуває страх. Я теж боявся, і зараз боюсь, звісно,

– поділився Макс Барських.

"Але коли я перебуваю на навчаннях, у батальйоні, то відчуваю єдність, і стає легше. Я вірю, що разом ми непереможні. Ну й мені особисто легше, коли я фізично присутній там, де можу бути корисним. Я інакше не можу. Цей мій дім, моє минуле, майбутнє. Це мої близькі. І коли хтось приходить і хоче забрати це, для мене він автоматично стає ворогом".