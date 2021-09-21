Я стала більш трепетною, – Ніколь Кідман розповіла про розлучення з Томом Крузом
Джерело:Harper's Bazaar
Відомі актори Ніколь Кідман та Том Круз розлучилися 20 років тому, однак їхній розрив досі активно обговорюється фанами та в пресі. Кідман зізналась, що, ймовірно, саме вона стала ініціаторкою розлучення.
Австралійська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку видання Harper's Bazaar. В інтерв'ю для глянцю зірка заторкнула тему розлучення з Томом Крузом.
Читайте також У мене був стокгольмський синдром, – Ігор Пустовіт дав власну версію шлюбу з блогеркою Сашею
Ніколь Кідман про розлучення з Крузом
Знаменитість поділилась, що вона стала ініціаторкою розлучення. Зі слів акторки, шлюб з Томом був для неї непростим, а почуття пари з часом охололи.
Я була молода. Мені здається, це я запропонувала розлучитися. Можливо, я стала більш трепетною. Але я завжди намагаюся бути якомога більш відкритою. Я просто вважаю за краще жити в цьому світі так. Іноді я намагаюсь бути обережною, і мені буває боляче, але водночас я віддаю перевагу теплому, а не "колючому" підходу у відносинах,
– розповіла Ніколь Кідман.
Та після розлучення акторка змогла відновитися та знову закохатися. У 2006 році вона вийшла заміж за Кіта Урбана.
"Мій чоловік Кіт говорить, що, коли зустрів мене, запитав, в якому стані знаходиться моє серце. А я, мабуть, відповіла, що воно відкрите", – зізналась Кідман.
Ніколь Кідман для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму Ніколь Кідман
Що відомо про шлюб Ніколь Кідман та Тома Круза
- Актори познайомилися у 1990 році на зйомках фільму. Наприкінці того самого року закохані одружилися.
- Подружжя всиновило двох дітей – доньку Ізабеллу та сина Коннора, яким зараз по 28 і 26 років відповідно. Після розлучення вони захотіли жити з батьком та дуже віддалилися від матері. Тому ця тема досі дуже болюча для Ніколь Кідман.
- Акторка хотіла стати мамою і завагітніла. Однак в неї дстався викидень. Пара подала на розлучення 2001 року.
Ніколь Кідман і Том Круз / Фото Getty Images