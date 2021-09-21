Я стала більш трепетною, – Ніколь Кідман розповіла про розлучення з Томом Крузом

Відомі актори Ніколь Кідман та Том Круз розлучилися 20 років тому, однак їхній розрив досі активно обговорюється фанами та в пресі. Кідман зізналась, що, ймовірно, саме вона стала ініціаторкою розлучення.

Австралійська акторка Ніколь Кідман прикрасила обкладинку видання Harper's Bazaar. В інтерв'ю для глянцю зірка заторкнула тему розлучення з Томом Крузом.

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Ніколь Кідман про розлучення з Крузом

Знаменитість поділилась, що вона стала ініціаторкою розлучення. Зі слів акторки, шлюб з Томом був для неї непростим, а почуття пари з часом охололи.

Я була молода. Мені здається, це я запропонувала розлучитися. Можливо, я стала більш трепетною. Але я завжди намагаюся бути якомога більш відкритою. Я просто вважаю за краще жити в цьому світі так. Іноді я намагаюсь бути обережною, і мені буває боляче, але водночас я віддаю перевагу теплому, а не "колючому" підходу у відносинах,

– розповіла Ніколь Кідман.

Та після розлучення акторка змогла відновитися та знову закохатися. У 2006 році вона вийшла заміж за Кіта Урбана.

"Мій чоловік Кіт говорить, що, коли зустрів мене, запитав, в якому стані знаходиться моє серце. А я, мабуть, відповіла, що воно відкрите", – зізналась Кідман.



Ніколь Кідман для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму Ніколь Кідман

Що відомо про шлюб Ніколь Кідман та Тома Круза

Актори познайомилися у 1990 році на зйомках фільму. Наприкінці того самого року закохані одружилися.

Подружжя всиновило двох дітей – доньку Ізабеллу та сина Коннора, яким зараз по 28 і 26 років відповідно. Після розлучення вони захотіли жити з батьком та дуже віддалилися від матері. Тому ця тема досі дуже болюча для Ніколь Кідман.

Акторка хотіла стати мамою і завагітніла. Однак в неї дстався викидень. Пара подала на розлучення 2001 року.



Ніколь Кідман і Том Круз / Фото Getty Images