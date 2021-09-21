Австралийская актриса Николь Кидман украсила обложку издания Harper's Bazaar. В интервью для глянца звезда затронула тему развода с Томом Крузом.

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Николь Кидман о разводе с Крузом

Знаменитость поделилась, что она стала инициатором развода. По словам актрисы, брак с Томом был для нее непростым, а чувства пары со временем остыли.

Я была молода. Мне кажется, это я предложила развестись. Возможно, я стала более трепетной. Но я всегда стараюсь быть как можно более открытой. Я просто предпочитаю жить в этом мире так. Иногда я стараюсь быть осторожной, и мне бывает больно, но в то же время я предпочитаю теплый, а не "колючий" подход в отношениях,

– рассказала Николь Кидман.

Но после развода актриса смогла восстановиться и снова влюбиться. В 2006 году она вышла замуж за Кита Урбана.

"Мой муж Кот говорит, что, когда встретил меня, спросил, в каком состоянии находится мое сердце. А я, наверное, ответила, что оно открыто", – призналась Кидман.



Николь Кидман для Harper's Bazaar / Фото из инстаграма Николь Кидман

Что известно о браке Николь Кидман и Тома Круза

Актеры познакомились в 1990 году на съемках фильма. В конце того же года влюбленные поженились.

Супруги усыновили двоих детей – дочь Изабеллу и сына Коннора, которым сейчас по 28 и 26 лет соответственно. После развода они захотели жить с отцом и очень отдалились от матери. Поэтому эта тема до сих пор очень болезненна для Николь Кидман.

Актриса хотела стать мамой и забеременела. Однако у нее случился выкидыш. Пара подала на развод в 2001 году.



Николь Кидман и Том Круз / Фото Getty Images