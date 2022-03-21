"Я співала, а люди плакали": Ірина Федишин та Євген Хмара виступили для біженців у Львові

Співачка Ірина Федишин та піаніст Євген Хмара виступили для біженців у Львові. Артистка зізналась, що ще не бачила стільки сліз під час свого виступу.

Українська співачка Ірина Федишин вирішила підтримати біженців, що перебувають у Львові. Разом з Євгеном Хмарою вона виступила в одному з залів, де розташувались переселенці.

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Ірина Федишин виступила для біженців

"Сьогодні для мене був не простий день. Я не забуду його ніколи. Зустрілася з людьми, які приїхали з гарячих точок. Стільки сліз під час свого виступу я ще не бачила. Важко … Стільки болю в очах людей, які залишили свій будинок, не відомо чи є ще той будинок. Але найважче, що багато хто з них втратив рідних. І цей біль виходив зі слізьми. Я співала, а люди просто плакали", – поділилась артистка.

Ірина Федишин і Євген Хмара співають для біженців:

, біженців у Львові також відвідувала Маша Єфросиніна . Ведуча зізналась, що кожна жінка вразила її оптимізмом та впевненістю у нашій перемозі.

Артистка також подякувала піаністу-віртуозу Євгенові Хмарі, який вирішив долучитися та створити творчий тандем.

Зробили з Євгеном сьогодні зранку одну репетицію і зразу все втілили у життя. Незважаючи на такий важкий час, було приємно попрацювати з таким талановитим музикантом,

– додала Ірина Федишин.

Ірина Федишин та Євген Хмара / Фото з інстаграму співачки